「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。 アディショナルタイムで決勝点を奪われ、悪夢の逆転負け。後半途中交代し、ベンチで敗戦を見届けた堂安律は「力不足ですね。日本サッカーが優勝するためにやってきて。世界はレベル高いなと思います」と潔く敗退を受け入れた。国民、サポーターには「申し訳なく思います。本心でワールドカップ優勝を狙っていた。日本サッカーは進歩したいと思っていますので後押しをしてほしい」と語った。

同じく鎌田も後半途中交代。「あれだけ攻められることは理解しながらできていた。本当に…。本当に難しい感情ですし、本当にみんなで次にいきたかった」と声を振り絞った。堂安と同じく、日本のサポーターに「期待に応えられず、申し訳ない気持ちがあります。本当に僕たちの力になっていた」と、謝罪と感謝の思いを口にした。

守備陣をけん引した谷口は決勝点直後に選手を鼓舞する姿があった。試合後は涙を流したが「正直悔しかったし、敗退がよぎった。このまま終わってたまるかと思った」と振り返り、サポーターへ「本当に申し訳なく思います。まずはしっかり受け入れて次に進みたい」と語った。

今大会から参加４８チームに拡大され、３２チームによる決勝トーナメントとなったが、日本にとって悲願の決勝Ｔで勝利はならず。分厚い壁に阻まれ、Ｗ杯鬼門の４戦目を突破できなかった。