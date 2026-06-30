得意のインターセプトから得点も、1-2で惜敗し「本当に悔しい」

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で惜敗した。

試合後にMF佐野海舟は「結果がすべて」と言葉を絞り出した。

この試合で佐野は、自身の持ち味を存分に発揮する見せ場を作った。マインツでも見せていた得意のインターセプトでボールを奪取し、そこから自ら前線へと運んでゴールをマーク。「自分の得意な形で奪って、そこから運んでというのは、自分が今まで理想としてたところ。それがああいうプレーで得点を決められたのはよかった」と手応えを口にする会心の一撃だった。しかし、チームの勝利には結びつかず、「本当にチームの結果が、自分の得点なんかよりすべてなんで悔しい」と唇を噛んだ。

最多5度の優勝を誇る強豪ブラジルを相手に、最後まで激しい攻防を繰り広げたものの、望んだ結果は得られなかった。「こんなところで終わるようなチームじゃなかったんで、本当に悔しい」と無念さを隠さず、「最後のところでああいうふうに決めきられてしまうというのは実力不足を感じます」と相手との差を痛感。「整理しきれてない」と前置きしつつも、「最後の局面の一瞬の判断だったり、攻めきれない甘さだったり」と、勝敗を分けたゴール前でのクオリティ不足を反省点として挙げた。

また、勝負を分けた2つの失点シーンについても、佐野は責任を一身に背負い込んだ。「1失点目も2失点目も、得点の前、前のところは自分のところのディフェンスなんで」と自身が関与した守備の対応に言及。「そういうところの1個の甘さが出たかなと思います」と、大舞台ではわずかな隙が命取りになる厳しさを自らへの戒めとした。一方で、敗退という現実を受け止めながらも、「自分たちがやってきたことは間違いではないと思うんで、積み重ねてきたものに、しっかり誇りを持っていいのかなと思います」と、チームが歩んできた道のりへの手応えも覗かせた。

大舞台を戦い抜いたチームを後押ししたファン・サポーターに対しては、「毎試合ホームのような雰囲気でやることができました」と感謝。同時に、「本当に申し訳ない」と悔しさを滲ませた。「現地もそうですけど、テレビを通して応援してくださる方に、何かを感じてもらえればいいかなと思います」と語りつつ、「もっともっと見せれたっていう気持ちはありますね」と吐露。結果がすべてという厳しい現実と向き合いながら、ピッチで表現できなかった思いとともに前を見据えた。（FOOTBALL ZONE編集部）