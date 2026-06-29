YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【プーケットVlog #1】双子みたいなゲイカップルののんびりリゾート泊」と題した動画を公開しました。動画では、ケータさんたちがタイのプーケットを訪れ、豪華なリゾートホテルでの滞在や現地のグルメ、大満足のエンターテインメントを満喫する様子がたっぷりと収められています。



プーケット空港に到着後、一行はGrabを利用して宿泊先のホテル「Amari」へと移動しました。チェックインの際、Expediaのゴールドメンバー特典により、なんと2LDKの「2ベッドルームスイート」へ無料でアップグレードされるという幸運に恵まれます。敷地内をバギーで移動し、案内された部屋の広さや窓から見える美しい夜景、さらに無料で提供されるミニバーの充実ぶりに驚きの声を上げました。



夜は涼しい風を感じながらパトンビーチ周辺へ歩いて向かい、レストラン「Blue Bistro & Bar」で夕食をとります。パッションフルーツのジュースで喉を潤しつつ、グリーンカレーやパッタイ、ヤムウンセンなどの本格的なタイ料理を堪能しました。翌日は、雲ひとつない晴天のもとで朝食を楽しみ、日陰のあるプールエリアでのんびりとリフレッシュ。小腹が空くとルームサービスでソムタムなどを注文し、リゾートならではの優雅でリラックスした時間を過ごしています。



夜のエンターテインメントとして訪れた「Simon Cabaret（サイモンキャバレー）」では、世界各国の文化を取り入れた華やかなショーを鑑賞しました。「思ったよりクオリティ高かった」と絶賛し、ショーの世界観に引き込まれた様子を見せています。その後は、パトンビーチ最大級の夜市「Malin Plaza」へ移動。ドクターフィッシュを体験したり、屋台でパナンカレーや揚げ春巻きなどを味わったりと、ローカルな雰囲気も存分に楽しみました。



豪華なホテルステイから地元の夜市での食べ歩きまで、プーケットの魅力が余すところなく詰まった本動画。次回の旅行先を検討している方や、プーケットでの充実した過ごし方を知りたい方にとって、大いに参考になる内容となっています。



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