【ゴルフ】グリップは「形」より「握りの強さ」！プロがソフトに握る理由と力みの取り方

テークバックの目的はより大きなエネルギーを蓄えること！

右足親指のつけ根に重心、ひざ下を動かさないテークバック

スウィングで難しいもののひとつとされるテークバックは、「足(下半身)から動かす」とはすでに述べました。厳密には氣が動かすわけですが、ヘソ(臍下丹田)と両脚でつくる三角形は下半身にあり、また上半身と下半身をつなげる氣の道がないのが理由でした。ここでは具体的に、テークバックの方法について考えていきます。

テークバックは足から始めるといいましたが、それは足(下半身)を積極的に動かせ、という意味ではありません。上半身ではなく下半身から動かせ、という意味であって、むしろテークバックの動きはとても小さなものです。そのため私などは動きすぎる選手に対し、目をつぶらせ「両足の間にいる小さな自分が、大きな自分を動かすようなイメージで」と教えることもあります。

それはともかく足から動かせ、といいながら、バックスウィングでは絶対に動かしてはならない部分があります。それが右足の親指つけ根部分です。実際にトップでは右の足裏全体で体重を受け止めるのですが、右足の親指のつけ根一点に重心を集めるよう意識することで、上半身の捻れとそれを支える下半身の粘りが生まれます。

テークバックの目的は、トップでこのギャップを大きくする、つまり、より大きなエネルギーを蓄えることです。

【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志