◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４×―３中日（２８日・神宮）

中日は今季５度目のサヨナラ負けを喫した。同点の９回に登板した藤嶋健人投手が先頭の石井の二塁打から２死満塁を招き、古賀に決勝打。１７試合連続無失点を続けていた右腕は５月１０日以来、１か月半ぶりの失点となった。

井上一樹監督は「藤嶋にフォーカスを当ててしまうのは（よくない）。ずっと無失点で頑張ってきた藤嶋。（最後まで）任せようと思っていた」と信頼。強い雨の中で「どちらかというと、投手陣の中で一番『気合と根性で』というのが藤嶋。悪条件でも藤嶋以外に選択はなかった」と託したが、悔しい結果となった。

無死二塁では、塩見を申告敬遠。指揮官はベンチからではなく、球審の元に足を運んで告げた。同時に何かを確認。「（雨の影響で）投手陣がいろんなところを拭いていた。『タオルを持って行ったら（タイムの）回数になるのか、ならないのか』と聞いたら『なります』ということだった」と明かした。監督やコーチが２度マウンドに行った時点で、投手は交代となるルール。「（カウントに）ならないなら、タオルを持って行けばれよかったけど、できなかった」と悔やしそうに振り返った。

７回の橋本、８回の吉田も苦戦しながらピンチを脱出。指揮官は「橋本も吉田もマウンドがぬかるむ悪条件の中、よく踏ん張ってくれていた」とたたえた。