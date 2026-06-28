野木亜紀子、自身初アニメ作品始動 オリジナルアニメ『LONA』2027年春放送で映像公開
野木亜紀子（『アンナチュラル』『MIU404』『ラストマイル』）原案・脚本、片桐崇（『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』）監督、WIT STUDIO（『進撃の巨人』『SPY×FAMILY』）企画・アニメーション制作による完全新作オリジナルテレビアニメ『LONA』が、2027年春より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル3種のほか、ティザーPV＆ティザーCMの予告映像2種類が公開された。
【動画】公開されたオリジナルアニメ『LONA』映像
同作は、死者の想いに触れ、世界に立ち向かう研究者たちを描く脳科学アドベンチャー。舞台は、兵庫県・播磨科学公園都市にある理化学研究所のSPring-8がモデルとなっている。解禁された映像は。死者の想い残しと対峙する青と珊瑚の姿がアニメーション映像とともに描かれており、アニメーションとして初めて動くキャラクターと、脳科学アドベンチャーの片鱗が凝縮された映像に仕上がっている。
自身初のアニメ作品が始動し、原案・脚本の野木亜紀子は「才能ほとばしる片桐監督、バイタリティあふれる山中Ｐ、信頼できる和田社長、そしてWIT STUDIO。この心強いチームとようやくここまで漕ぎ着けました」と本作のために集結したチームへの絶対的な信頼を語る。
さらに、「アニメにしかできない表現を！ということで、憧れだった大型放射光施設を舞台に、脳と世界に挑みます。ステイ・アライブ。お楽しみに！」と、壮大なスケールで描かれる本作への並々ならぬ意気込みを寄せた。
これに対し、片桐崇監督は「一生に一度のことが起こりました。野木さん脚本のアニメが作れたのです」と本作へ臨む喜びを表現。「初めてシナリオを読んだ時の感動を昨日のことのように覚えています。そして、これからこのアニメを見る皆さんがうらやましい。僕がしたあの体験を皆さんができるだなんて！」と、脚本の素晴らしさを語る。
また、キャラクターデザイン原案の出水ぽすかは「キャラクター内面を探りながらデザインを考えることは難しくも本作に深くのめり込める工程でした。参加当初は世界設定への驚きが大きく、最初から脚本を読む手が止まりませんでした！」と絶賛。
音楽を手掛ける世武裕子は「アニメーションの音楽をもっとやってみたいなと思っていたところ、アカデミー賞の授賞式で野木さんから本作のお誘いをいただきました。なんと素敵な巡り合わせでしょう！」と、奇跡的なクリエイティブの幕開けを明かした。
【動画】公開されたオリジナルアニメ『LONA』映像
同作は、死者の想いに触れ、世界に立ち向かう研究者たちを描く脳科学アドベンチャー。舞台は、兵庫県・播磨科学公園都市にある理化学研究所のSPring-8がモデルとなっている。解禁された映像は。死者の想い残しと対峙する青と珊瑚の姿がアニメーション映像とともに描かれており、アニメーションとして初めて動くキャラクターと、脳科学アドベンチャーの片鱗が凝縮された映像に仕上がっている。
さらに、「アニメにしかできない表現を！ということで、憧れだった大型放射光施設を舞台に、脳と世界に挑みます。ステイ・アライブ。お楽しみに！」と、壮大なスケールで描かれる本作への並々ならぬ意気込みを寄せた。
これに対し、片桐崇監督は「一生に一度のことが起こりました。野木さん脚本のアニメが作れたのです」と本作へ臨む喜びを表現。「初めてシナリオを読んだ時の感動を昨日のことのように覚えています。そして、これからこのアニメを見る皆さんがうらやましい。僕がしたあの体験を皆さんができるだなんて！」と、脚本の素晴らしさを語る。
また、キャラクターデザイン原案の出水ぽすかは「キャラクター内面を探りながらデザインを考えることは難しくも本作に深くのめり込める工程でした。参加当初は世界設定への驚きが大きく、最初から脚本を読む手が止まりませんでした！」と絶賛。
音楽を手掛ける世武裕子は「アニメーションの音楽をもっとやってみたいなと思っていたところ、アカデミー賞の授賞式で野木さんから本作のお誘いをいただきました。なんと素敵な巡り合わせでしょう！」と、奇跡的なクリエイティブの幕開けを明かした。
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