銅線盗目的か ケーブルカッターを隠し持っていた疑いで愛知・岐阜・三重などのベトナム人6人を逮捕 岡山県警
総社警察署
岡山県警総社署、起動捜査隊、捜査第三課は26日、いずれもベトナム国籍で愛知県清須市の自称解体業（29）、三重県鈴鹿市の自称会社員（25）、清須市の自称足場作業員（24）、名古屋市の自称無職（36）、岐阜県の自称解体業（25）、住所不詳で自称無職（26）の男6人を金属盗対策法違反（犯行用具規制）の疑いで逮捕しました。
警察の調べによりますと、6人は26日午後８時25分ごろ、総社市新本の駐車場で、指定金属切断工具である長さ約80センチのケーブルカッター1丁を衣服に隠し、車の後部座席に携帯していた疑いが持たれています。
岡山県警は「総社市内の太陽光発電施設から銅線を盗む計画がある」という情報を他県警から受け、警戒していました。総社市内で手配車両に似た車を発見し、職務質問をして容疑を特定し、現行犯逮捕しました。
警察は6人の認否を明らかにしていませんが、車内からは他にも大きさが異なるケーブルカッターやバールが複数本あったということです。
金属盗対策法（犯行用具規制）は、金属ケーブル窃盗などを未然に防ぐため、2025年9月1日に施行されました。業務など正当な理由がないのにケーブルカッターなどを隠し持つことが禁じられました。金属盗対策法による逮捕は、岡山県で初めてです。