大雪で新幹線が運休、北海道への足が絶たれた20代男性　「フェリーはどうですか？」の助言でピンチが一転した話

旅行中に天気が悪くなるのはよくある話だが、移動手段が完全に絶たれると流石に焦るものだ。しかし、そこから思わぬ経験をすることもある。

投稿を寄せた20代男性（千葉県／トラックドライバー）は、1月に3泊4日で青森と北海道へ旅行に出かけた際、強い寒波に見舞われたという。大雪の影響で青森から北海道までの新幹線が運休になり、移動手段がなくなってしまった。

「外の景色に癒されてとても有意義な時間を過ごせました」

宿も予約済みだったため、どうしようかと友達と困り果てていたところ、宿泊先から代替案が提示された。

「宿泊先のスタッフから『フェリーはどうですか？』とアドバイスをいただき、早速電話してみると空きがあり、電車やタクシーを駆使してなんとか出航までに間に合い、まさに青森から函館までフェリーで移動できました」

新幹線がダメなら海路を使うという機転は、現地スタッフならではのアドバイスと言える。

「新幹線と比べ、倍以上時間はかかりましたが、初めてフェリーで過ごす時間や、外の景色に癒されてとても有意義な時間を過ごせました。スタッフさんからの助言がなければ予定が大幅にずれてたと思います」

トラブルをきっかけに、怪我の功名でフェリー旅を満喫できたのは強運だ。

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