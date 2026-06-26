「店舗の垣根を越えてハイキングも」宮崎県のワークマン加盟店オーナーたちが明かす意外なプライベート交流

ワークマン加盟店推進部チャンネルが「プライベートでも仲良し！？宮崎県のワークマンカラーズ/ワークマンプラスの3店舗でリレーインタビュー！」を公開した。動画では、加盟店推進部の八田部長が宮崎県内の3店舗を巡り、オーナーたちが店舗運営の裏側や、店舗間の強い絆について語っている。



八田部長は「ワークマンカラーズ都城早水店」「ワークマンプラス都城上川東店」「ワークマンプラス宮崎住吉店」をリレー形式で訪問し、各店舗の売れ筋商品や夫婦での運営エピソードに迫った。



都城早水店では猛暑対策として「Xシェルター」などのウェアが人気を集め、都城上川東店では職人向けの作業着に加えて女性用UVウェアの需要が高いことが紹介された。また、農業従事者が多く訪れるという宮崎住吉店では、天然ゴム手袋などの実用的なアイテムが支持されている。



店舗運営の話題において、都城早水店の副店長は、同じ都城市内にある3店舗で在庫確認を行うなど、「お客さまの立場になって」密に連絡を取り合っていると明かした。さらに、プライベートでも他店舗の女性陣とランチやハイキングに出かけるなど、良好な関係性を構築しているという。



都城上川東店の副店長は、宮崎県第1号店としてオープンした当時の多忙ぶりについて、「忙しすぎて記憶飛んでる」と苦笑いを浮かべた。それでも、スーパーバイザー（SV）の手厚いサポートに助けられたと当時を振り返り、「一番のSVさん」と感謝の思いを口にした。



宮崎住吉店の副店長は、加盟して3年あまりが経ち、Instagramを通じて新たな顧客との出会いが生まれていることにやりがいを感じている様子。店舗経営を迷っている人に対しては、「すごく安心して挑戦できる場所」「ぜひ一歩踏み出していただきたいなと」と力強くエールを送った。



動画全体を通して、オーナー同士が店舗の垣根を越えて協力し合う温かい関係性や、地域に密着した店舗運営を楽しむ姿が伝わってくる。本部のサポート体制と店舗同士の横のつながりが、ワークマン加盟店を支える大きな強みとなっているようだ。



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