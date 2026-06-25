【のと里山 ポケモン ・ウィズ・ユー空港】 7月7日 開港予定

石川県とポケモン・ウィズ・ユー財団は、7月7日に開港予定の「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」に関する詳報を公開した。

今回の取り組みは、令和6年能登半島地震の被災地に笑顔を届けることを目的とした連携協定に基づき実施されるもの。開港に合わせ、能登半島で7枚目となるポケモンマンホール「ポケふた」が7月7日に空港内に設置される。

また、空港内ではオリジナルメニュー・グッズを販売。さらに、ひこうタイプのポケモンたちの姿を楽しめる「ポケモンウォッチング」、建物の外壁に様々なポケモンたちが描かれる仮設飲食店街「NOTOMORI」などが用意される。

能登半島で７枚目となる「ポケふた」を、開港に合わせ7月7日に空港内に設置します。

ポケモンウォッチングの実施

空港3階見学者デッキにある望遠鏡や双眼鏡、またはお手持ちのスマートフォンのカメラなどをのぞくと、遠くにひこうタイプのポケモンたちの姿を楽しむことができます。

仮設飲食店街NOTOMORI

建物の外壁には、ポケモンたちがきのみを頬張る様子や、興味津々に近づく姿が描かれており、「NOTOMORI」の文字看板にはモンスターボールも隠されています。

3階レストランでの空港オリジナルメニューの販売

空港3階レストラン「あんのん」では、ジャムやたまご、サイダーなど、能登の食材を使用した限定メニューを販売します。

パンケーキとドリンクのセット注文でオリジナルランチョンマットに載せてご提供いたします。パンケーキ：各1,800円、ドリンク：各800円

※オリジナルメニューのご提供は数に限りがございます。詳細は店頭にてご確認ください。

※混雑状況により、入店できない場合、品切れになる場合がございます。

2階売店での空港オリジナルグッズの販売

空港2階売店「セレンディピティ」では、空港オリジナルアート「きぼうのそら」や空港ロゴがデザインされたオリジナルグッズを全15種販売します。

※多くのお客様にお買い上げいただきますよう、全ての商品において、購入数量を制限させていただきます。詳細は店頭にてご確認ください。

※混雑状況により、入店制限や購入までお時間がかかる場合がございます。

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