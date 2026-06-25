世界にたった1点の貴重なキャンバス作品

ファナティクス・ジャパン合同会社とミューラルアートカンパニーの株式会社OVER ALLsは25日、MLBオリジナルミューラルアートキャンバスコレクションを26日よりMLB公式オンラインショップで販売開始すると発表した。

本コレクションは、MLBを代表するスーパースターたちをダイナミックな壁画アートとして表現した特別な作品。昨年9月に発売した限定Tシャツのデザインを含む全7種類の壁画の原画キャンバスを、各1点限定の特別アイテムとして販売する。

ラインナップはドジャースの大谷翔平投手、パドレスのダルビッシュ有投手ら計6人。大谷は2種類のデザインが用意されており、全7作品となる。価格は250万円（税込）。サイズは1167ミリ×910ミリと大迫力だ。麻キャンバスにペンキやスプレーを用いて描かれ、UVカットクリア仕上げが施されている。

他にもパドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手、パイレーツのポール・スキーンズ投手の作品が揃う。世界にたった1点しか存在しない、貴重なアイテム。ファンにとってはたまらないコレクションとなりそうだ。（Full-Count編集部）