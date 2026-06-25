FRUITS ZIPPER櫻井優衣「リズム天国」でつんく♂とのコラボ実現「大きな夢が叶いました」
【モデルプレス＝2026/06/25】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が6月24日に自身のX（旧Twitter）を更新。「リズム天国 」シリーズの新作「リズム天国 ミラクルスターズ」に自身の楽曲が収録されることを発表した。
【写真】右膝痛の紅白出場アイドル、椅子の上に横たわる痛々しい姿
櫻井は「情報解禁！リズム天国にて私の新曲で遊べます！」と綴り、7月発売予定のNintendo Switch「リズム天国 ミラクルスターズ」に自身の楽曲が収録されることを発表した。
収録曲となるのは「My Telepathy！私の熱い光線」。同曲について櫻井は「作詞・作曲はつんく♂さん。大きな大きな夢が叶いました」と説明し、長年の憧れが実現した喜びをにじませた。
さらに、「大好きなつんく♂さんの楽曲を歌う私が今世に存在するとは、、、」としみじみとした思いを明かし「デモをいただいたら時から感動で胸がいっぱいでした。リスペクトをこめて歌わせていただきました」と楽曲制作時を振り返った。
また「そして、昔から沢山遊んでいたゲームの歌声が自分の声でなんだか信じられない気持ちです、ありがとうございます！」と語り、作品への参加に対する率直な驚きと感謝の気持ちを伝えている。（modelpress編集部）
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◆櫻井優衣、新作ゲームへの楽曲収録発表
櫻井は「情報解禁！リズム天国にて私の新曲で遊べます！」と綴り、7月発売予定のNintendo Switch「リズム天国 ミラクルスターズ」に自身の楽曲が収録されることを発表した。
◆櫻井優衣、つんく♂とのコラボに感激
収録曲となるのは「My Telepathy！私の熱い光線」。同曲について櫻井は「作詞・作曲はつんく♂さん。大きな大きな夢が叶いました」と説明し、長年の憧れが実現した喜びをにじませた。
さらに、「大好きなつんく♂さんの楽曲を歌う私が今世に存在するとは、、、」としみじみとした思いを明かし「デモをいただいたら時から感動で胸がいっぱいでした。リスペクトをこめて歌わせていただきました」と楽曲制作時を振り返った。
また「そして、昔から沢山遊んでいたゲームの歌声が自分の声でなんだか信じられない気持ちです、ありがとうございます！」と語り、作品への参加に対する率直な驚きと感謝の気持ちを伝えている。（modelpress編集部）
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