「序盤の彼らは呼吸が合ってなかった」

【MLB】ドジャース 4ー3 ツインズ（日本時間25日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、本拠地のツインズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、8勝目を挙げた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、序盤に若手のダルトン・ラッシング捕手と息が合わなかったシーンを振り返った。

2回、ラッシングの捕逸で一時同点に追いつかれ、大谷自らが「ABSチャレンジ」を要求して判定をストライクに覆す場面もあった。指揮官は「序盤の彼らは呼吸が合っていなかった。ともにイライラしていた」と認めつつも、試合途中から大谷が自ら球種を選択し始めたことで流れが変わったと明かした。

「（大谷の球種選択が）彼（ラッシング）を楽にさせたと思う。投手が納得いかなかったら、いつだって拒否して（配球を）決める権限がある。そうすると決まった後は、順調に進んだ」

記者から「エースと捕手の息が合っていないのは問題か？」と問われると、監督は「ノー」と即答。「すべてのバッテリーの息がぴったりなわけがない。お互いの妥協点を探るものだ。（3回以降は）難なく、とてもよかったと思う。ショウヘイの球数が増えてしまっただけだ」と強調した。（Full-Count編集部）