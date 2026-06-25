阪急・大阪梅田駅直結の阪急ターミナルビル（大阪市北区）の屋上で6月25日から、恒例の「阪急トップビアガーデン」が開催される。主催はホテル阪急インターナショナル。



営業時間内であれば、時間無制限で85種類以上のドリンクが飲み放題、27種類のフードが食べ放題のビアガーデン。全672席を備え、梅田エリア最大級の規模を誇る。ビールは3社8銘柄を用意し、金曜・土曜はクラフトビール2銘柄も加わる。料理は、「スペアリブの麻辣仕立て」や「四川風麻婆豆腐」などの本格中国料理のほか、「ソーセージと白身魚のアヒージョ」「串カツ」「たこ焼き」「唐揚げ」「ピザ」など。デザートは「エッグタルト」「かき氷」「チョコチュロス」などのほか、タイムサービスで「炎のフランベ アイスチーズケーキ」も提供する。



球場の売り子がビールサーバーを背負って客席を回るイベントも予定する。開催日は、6月26日・29日、7月7日・13日・15日、8月5日、9月1日～3日。



営業時間は17時30分～21時。料金は、大人＝5,800円（日曜～木曜・祝日）、6,000円（金曜・土曜、7月19日、8月9日）、子ども（4歳～小学生）＝2,500円。9月12日まで。



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