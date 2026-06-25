スポニチ

写真拡大

　◇W杯北中米大会1次リーグB組　ボスニア・ヘルツェゴビナ 3―1 カタール（2026年6月24日　シアトル）

　FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグB組第3戦で、24日（日本時間25日）にボスニア・ヘルツェゴビナ（FIFAランク64位）が3―1でカタール（同56位）に勝利し、今大会初白星を飾った。

　18歳のアライベゴビッチが2試合連続先発出場の期待に応え、32強進出を引き寄せる値千金の先制弾を挙げた。前半29分、狭いエリアでボールを受けて前を向くと、巧みなタッチで相手選手を交わして右足を一閃（いっせん）。ゴール右に突き刺してW杯初ゴールを挙げた。

　これで勢いに乗ったボスニア・ヘルツェゴビナは同34分、左サイドのクロスをジェコが折り返すと、これが相手DFに当たってネットを揺らした。

　しかし、カタールも簡単には譲らない。同42分に右サイドのミゲルがグラウンダーのクロスを送り、エジミウソンが折り返す。これをハイドスが押し込んで1点差に詰め寄った。

　勝負の後半35分、マフミッチがエリア内のこぼれ球を押し込み、2戦連発となるダメ押し弾で試合を決定づけた。

　これで勝ち点を4に伸ばしたボスニア・ヘルツェゴビナは直接対決の結果でカナダには及ばなかったが、B組3位に滑り込んだ。他グループの結果待ちとなるが、3位の上位8チームが突破できるため、勝ち点4を確保したことで初の1次リーグ突破の確率は極めて高くなった。アジア王者のカタールは勝ち点1にとどまり、グループ最下位での敗退が決まった。

＜B組順位＞

(1)スイス　勝ち点7（2勝1分け）得点7　失点3　+4

(2)カナダ　勝ち点4（1勝1敗1分け）得点8　失点3　+5

(3)ボスニア・ヘルツェゴビナ　勝ち点4（1勝1分け1敗）得点5　失点6 -1

(4)カタール　勝ち点1（1分け2敗）得点2　失点10　-8