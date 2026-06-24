二児のパパとなった米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が見事な活躍を見せている。

【写真】「今見ると本当に尊い」極秘体制の中、公開されていた“妊娠中の真美子さん”

真美子さんの第2子妊娠は“トップシークレット”

大谷は、6月20日にインスタグラムに妻・真美子さんと連名でメッセージをアップ。

《人生において再びこの素晴らしい日を一緒に迎えられたことに大きな喜びを感じています》と、全文英語で第2子誕生を公表した。《無事に産まれてきてくれてありがとう》と喜びを綴り、《私たちを支えてくださった皆さまに、改めて心から感謝申し上げます》と締めた。

文章には青いベビー服を着た赤ちゃんと愛犬・デコピンの写真が添えられている。性別など詳細は明かされていないが、投稿2枚目にも水色のおくるみに包まれた小さな両足のアップ写真が公開された。

第2子発表後、大谷は日本時間6月21日のオリオールズで第16号ホームランを打ち、さらに23日のツインズ戦でも17号となる先頭打者ホームランを放った。3戦で2本塁打の大活躍だ。

真美子さんの第2子妊娠は、どうやら“トップシークレット”だった様子。

「第1子のときは、大谷選手自身がインスタグラムでエコー写真を公開。“待ちきれません”と妊娠を公表していました。今回は、身近な関係者でも知っていた人はわずかだったようです。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督も“ごく最近知った。本当に最近だ”とコメントし、“プライバシーを尊重していた”と明かしています。かなりの厳戒態勢だったのでしょう」（スポーツ紙記者）

振り返ると、昨年11月に行われたワールドシリーズ連覇の優勝パレードの際、真美子さんはすでに妊娠期間だったことになる。オープンバスの上で仲睦まじい様子の2人が話題となったが、大谷が腕でしっかりと真美子さんを支えるようなポーズも見られていた。

また、大谷は同月に4度目となるMVPを受賞しているが、発表の中継には真美子さんと愛犬・デコピンとともにブラウンのお揃いコーデで登場し、快挙の喜びを分かち合っていた。

「尊さが何倍にも」ファン感動

「“今思えば……”という場面はほかにもあります。大谷選手は、今年1月に全米野球記者協会BBWAAニューヨーク支部主催のアワードディナーに夫婦で出席。そのときに真美子さんが着ていたのは、ワンショルダーで上半身は肌を見せていたものの、お腹まわりにギャザーが入った、ゆったりとしたロングドレスだったのです。

そういえば、足元もローヒールのサンダルでした。エレガントで華やかな装いでしたが、お腹の子のことを一番に考えたコーディネートだったのでしょう」（アメリカ在住の野球メディア記者）

また、ドジャース奥様会『Dodger Wives』においても、近ごろは真美子さんの姿が見られず、公式インスタグラムでも《真美子はどこ？》など心配の声があがっていた。

さまざまな“答え合わせ”となった今回の発表だったが、ネット上では、

「今見るとこの写真の意味が全然違って見える…。本当に尊いな」

「優勝パレードの思い出が、さらに特別なものになった」

「あとから知ると、あの何気ない瞬間がさらに尊く感じる…家族みんなを優しく支えていたんだなって思うと、ほっこりする」

「当時は誰も知らなかった事実が後から分かると、尊さが何倍にもなる」

「ほんとこの日も綺麗だったなぁ。妊娠中で幸せオーラが出てるし、愛されてるなぁって感じる」

など、祝福の声が溢れている。

大谷夫妻の第2子誕生の喜びは、多くのファンにも幸せを届けたようだ。