三田悠貴、『週プレ』で魅せた妄想膨らむ最強バストグラビア♡

『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！

三田悠貴が、6月22日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』27号に登場！

三田悠貴 ©カノウリョウマ／集英社

【プロフィール】

三田悠貴（みた・ゆうき）

1998年5月7日生まれ 岐阜県出身

身長156cm B96 W59 H88

趣味・特技＝ウオーキング、料理、運転（マニュアル車）

『道との遭遇』（CBCテレビ）の「軽トラ女子 下道旅」に出演中。ファースト写真集『み・た・い？』（ワン・パブリッシング）が発売中！

公式Ｘ ＆ Instagram【@mitachan_y】

今号の『週プレ』は、笑顔はじける最強の19歳・一ノ瀬瑠菜の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、大人っぽくなって色気マシマシの山岡雅弥、Gカップ軽トラ女子・三田悠貴の最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【大増量】三田悠貴写真集「体温を感じて」は、価格／1870円（税込）にて主要電子書店で 6月22日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【大増量】三田悠貴写真集「体温を感じて」©カノウリョウマ／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！