LINE VOOM（ラインブーム）って使うべき？使わなくてOK？【使っているのはまさかの???% LINE専門家 ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が「LINE VOOM（ラインブーム）って使うべき？使わなくてOK？【使っているのはまさかの???%】」を公開した。LINEアプリ内に備わっているショート動画機能「LINE VOOM」の基本的な使い方と、手軽に動画を楽しめる機能の全貌を紹介している。



LINEを開くと、画面下部の中央に「VOOM」と書かれたタブがある。ひらい先生は実際のスマートフォン画面を見せながら、「こちらをタップしてみると、ショート動画がパッと表示されましたね」と操作方法を解説。画面には「いちごの餃子みたいな形で」と表現された料理動画が再生された。



再生中の画面を下から上へスワイプしていくと、次々と新しい動画が表示される仕組みだ。ひらい先生は「ショート動画の見れる場所っていうのが、このLINEの中にも実はあるんですよ」と語り、専用の動画アプリを開かなくても、LINE内で同様の視聴体験ができることを説明した。



さらに、ただおすすめの動画が流れるだけでなく、画面上部にはカテゴリータブが用意されている。「犬猫」や「レシピ」など多様なジャンルが分類されており、自分の興味に合わせた動画を探しやすい構造になっているという。



「これ意外と知らない方も多いんじゃないかな」とひらい先生が指摘するように、日常的にメッセージのやり取りでLINEを利用していても、この動画機能を見落としているユーザーは少なくない。使い慣れたコミュニケーションアプリの中で、特別な設定不要で手軽に映像コンテンツを楽しめるLINE VOOMは、日々のちょっとしたスキマ時間を充実させるツールとなるだろう。