ATEEZ「SEOUL MUSIC AWARDS」で大賞受賞 ALD1は新人賞・LE SSERAFIMは最高音源賞に
【モデルプレス＝2026/06/21】ABEMA（アベマ）では、6月20日よる6時より、韓国・インスパイアアリーナにて開催された、韓国国内最高の権威と35年の歴史を誇るK-POP音楽授賞式『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』を、日韓同時・独占無料生中継。たった1チームだけが受賞することができる大賞“Grand Prize”は、ATEEZが受賞した。
【写真】韓国8人組ボーイズグループ、来日時に直撃
『SEOUL MUSIC AWARDS』は、1年間で輝かしい成果を上げた歌手を選出し、大賞・本賞・新人賞などを授与する、K-POPを代表する一大イベント。アルバム販売数、審査員評価、そして世界中のファンによる投票などを総合して受賞者が決定する。1990年に第1回が開催されて以来、K-POPの成長史を刻み続けてきた本授賞式は、今回で記念すべき第35回目を迎えた。本授賞式の最大の特徴は、“ただ一つのチーム”にのみ授与される「大賞（Grand Prize）」の原則。他の授賞式とは一線を画し、受賞者の価値と重みを守るために守られてきたこの原則は、35年間にわたり授賞式の権威を支える重要な指標として定着し、過去にはBTS、EXO、NCT DREAMなど、時代を象徴するトップアーティストたちがその名を連ねてきた。
今回の『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』も実力と人気を兼ね備えた豪華なアーティストラインナップに。LE SSERAFIM、ALPHA DRIVE ONE、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、ATEEZ、Hearts2Hearts、izna、クォン・ウンビといった最注目のK-POPアーティストたちが集結し、パフォーマンスを披露した。
中でも、ある時代を象徴しメガヒットを記録して長く愛され続ける名曲を集めた、『SEOUL MUSIC AWARDS』ならではの特別ステージとして、IdnttとIDIDとCLOSE YOUR EYESの3組でH.O.T.の『We are the future』のパフォーマンスを披露したり、xikersがBIGBANGの『FANTASTIC BABY』、SAY MY NAMEがmiss A の『Bad Girl Good Girl』を披露し、SNS上では「選曲天才すぎる」「神すぎ」などコメントが相次いだ。さらに、Roo'Ra「3!4!」を、原曲歌手であるRoo'Ra とxikers、izna、SAY MY NAMEの3組が披露し、話題を集めた。
そして受賞アーティストも次々と発表され、注目の新人賞“The Rookie Award”にはIDID、CLOSE YOUR EYES、ALPHA DRIVE ONE、AHOFが受賞。ALPHA DRIVE ONEのリーダーを務めるリオは受賞スピーチで「いつも、僕たちに変わらぬ愛を送ってくださるALLYZの皆さん、本当に愛しています。また、同じ道を歩んでいくメンバーのみんなにも感謝しています。今と同じくお互い頼りながら、一緒に歩んでいきたいと思います」と話し、「この気持ち、この初心を忘れずに、成長し続けていくALPHA DRIVE ONEになりたいと思います」と力強くコメントした。
そして最高アルバム賞“The Best Album”には、ZEROBASEONEとBOYNEXTDOORが選ばれた。ZEROBASEONEのゴヌクは「2〜3年前にここで新人賞を受賞したのですけども、今回は最高アルバム賞まで受賞しました。ZEROSEの皆さんの愛情と応援のおかげだと思います。これからも最高アルバム賞にふさわしいアルバムを作って、一生懸命、真心込めて音楽を築きあげて頑張っていきたいと思います。ZEROSEの皆さん、本当に愛しています」とコメント。
今回4冠となったBOYNEXTDOORのジェヒョンは「今回、初のフルアルバムがメンバー全員で参加した初のアルバムだったんですけれども、最高アルバム賞が受賞できてメンバーのみんなを誇らしく思います。メンバーのみんなを応援してくださるONEDOORの皆さんが、もっと誇らしく感じられます。本当にありがとうございました」とコメントした。
最高音源賞“The Best Music”にはLE SSERAFIMが選ばれ、ユンジンは「私たちは自分たちのストーリーを皆さんに伝えているんですけど、私たちの物語が、皆さんにこんなにも愛されるとは思いもしませんでした」「このように素敵な曲は、本当に溢れていますよね。一曲、一曲、本当に大切で、大きな価値を持っていると思います。K-POPの中には、本当に素敵なグループがたくさんいると思います。今日も感じたことなんですけど、それぞれの物語を持って、ステージを披露する皆さん、本当に素敵だなと思います。私たちも一緒に、自分たちだけの曲を作って、皆さんも共感できるような話、本音のことを曲にしたいと思います」と話した。そんなLE SSERAFIMはステージで「SPAGHETTI」と「BOOMPALA」を披露。イントロがSNS上で話題を集めている「BOOMPALA」では、イントロでサクラが受賞を感謝するようなパフォーマンスをし、「かわいい！」「今日のイントロも最高だね」などコメントが寄せられた。
そして『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』のフィナーレを飾る大賞“Grand”は、ATEEZが受賞。ジョンホは「大賞をいただくということを練習生の時も、デビューのはじめの頃も常に夢見てきました。その瞬間を迎えているわけですけども、今でも緊張しています。今でも不思議な感じがします。これからこの賞を励みに、前進して、初心を忘れずにATINYの皆さんの前で声が枯れるまで歌う歌手になります」とコメントしていた。
K-POP音楽授賞式『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』は2026年8月31日よる11時59分まで、「ABEMA」にて全編無料見逃し配信されている。（modelpress編集部）
・SMA Global Rookie Award
idntt
SAY MY NAME
MODYSSEY
・The Rookie Award
IDID
CLOSE YOUR EYES
ALPHA DRIVE ONE
AHOF
・The Best Award
KiiiKiii
ALPHA DRIVE ONE
Hearts2Hearts
DAYOUNG
ZEROBASEONE
KWON EUNBI
LE SSERAFIM
BOYNEXTDOOR
Lee Chan-won
ATEEZ
・K-POP World Choice Group
SUPER JUNIOR
・K-POP World Choice Solo
ヨンジュン
・Best Performance Award
izna
xikers
・Band Award
Dragon Pony
・The Rock/Ballad Award
HANRORO
・The Trot Award
Lee Chan-won
・Original Sound Track
ソン・ハンビン
・The R&B Hiphop Awards
BOYNEXTDOOR
・The Best Solo
DAYOUNG
・The Best Group Award
ZEROBASEONE
・SMA Legend Award
Roo'RA
・Korea Wave Award
BTS
・The Golden Revival Award
EXO - The First Snow
・The New Icon Award
DOH KYUNG SOO
・The Popularity Award
Lee Chan-won
・SMA Best Artist Award
Lee Chan-won
・World Best Artist Award
LE SSERAFIM
・World Artist Award
BOYNEXTDOOR
・The Best Album
ZEROBASEONE
BOYNEXTDOOR
・The Best Music
LE SSERAFIM
・Grand
ATEEZ
出演アーティスト：AHOF、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、DAYOUNG、DragonPony、HANRORO、Hearts2Hearts、IDID、idntt、izna、KiiiKiii、KWON EUNBI、Lee Chan-won、LE SSERAFIM、MODYSSEY、SAY MY NAME、xikers、ZEROBASEONE
MC：イトゥク（SUPER JUNIOR）、パク・ゴヌク（ZEROBASEONE）、イソル（KiiiKiii）
プレゼンター：アリン、イ・ユビ、キム・ジェウォン、キム・ドフン、クォン・ナラ、コ・ユンジョン、シム・ウンギョン、ソン・ジュンギ、チョ・ユリ、ハ・ユンギョン、パク・ジファン、ホ・ナムジュン、リュ・ギョンス
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◆「SEOUL MUSIC AWARDS」に豪華アーティスト集結
『SEOUL MUSIC AWARDS』は、1年間で輝かしい成果を上げた歌手を選出し、大賞・本賞・新人賞などを授与する、K-POPを代表する一大イベント。アルバム販売数、審査員評価、そして世界中のファンによる投票などを総合して受賞者が決定する。1990年に第1回が開催されて以来、K-POPの成長史を刻み続けてきた本授賞式は、今回で記念すべき第35回目を迎えた。本授賞式の最大の特徴は、“ただ一つのチーム”にのみ授与される「大賞（Grand Prize）」の原則。他の授賞式とは一線を画し、受賞者の価値と重みを守るために守られてきたこの原則は、35年間にわたり授賞式の権威を支える重要な指標として定着し、過去にはBTS、EXO、NCT DREAMなど、時代を象徴するトップアーティストたちがその名を連ねてきた。
中でも、ある時代を象徴しメガヒットを記録して長く愛され続ける名曲を集めた、『SEOUL MUSIC AWARDS』ならではの特別ステージとして、IdnttとIDIDとCLOSE YOUR EYESの3組でH.O.T.の『We are the future』のパフォーマンスを披露したり、xikersがBIGBANGの『FANTASTIC BABY』、SAY MY NAMEがmiss A の『Bad Girl Good Girl』を披露し、SNS上では「選曲天才すぎる」「神すぎ」などコメントが相次いだ。さらに、Roo'Ra「3!4!」を、原曲歌手であるRoo'Ra とxikers、izna、SAY MY NAMEの3組が披露し、話題を集めた。
◆ATEEZ・ZB1・LE SSERAFIMら受賞
そして受賞アーティストも次々と発表され、注目の新人賞“The Rookie Award”にはIDID、CLOSE YOUR EYES、ALPHA DRIVE ONE、AHOFが受賞。ALPHA DRIVE ONEのリーダーを務めるリオは受賞スピーチで「いつも、僕たちに変わらぬ愛を送ってくださるALLYZの皆さん、本当に愛しています。また、同じ道を歩んでいくメンバーのみんなにも感謝しています。今と同じくお互い頼りながら、一緒に歩んでいきたいと思います」と話し、「この気持ち、この初心を忘れずに、成長し続けていくALPHA DRIVE ONEになりたいと思います」と力強くコメントした。
そして最高アルバム賞“The Best Album”には、ZEROBASEONEとBOYNEXTDOORが選ばれた。ZEROBASEONEのゴヌクは「2〜3年前にここで新人賞を受賞したのですけども、今回は最高アルバム賞まで受賞しました。ZEROSEの皆さんの愛情と応援のおかげだと思います。これからも最高アルバム賞にふさわしいアルバムを作って、一生懸命、真心込めて音楽を築きあげて頑張っていきたいと思います。ZEROSEの皆さん、本当に愛しています」とコメント。
今回4冠となったBOYNEXTDOORのジェヒョンは「今回、初のフルアルバムがメンバー全員で参加した初のアルバムだったんですけれども、最高アルバム賞が受賞できてメンバーのみんなを誇らしく思います。メンバーのみんなを応援してくださるONEDOORの皆さんが、もっと誇らしく感じられます。本当にありがとうございました」とコメントした。
最高音源賞“The Best Music”にはLE SSERAFIMが選ばれ、ユンジンは「私たちは自分たちのストーリーを皆さんに伝えているんですけど、私たちの物語が、皆さんにこんなにも愛されるとは思いもしませんでした」「このように素敵な曲は、本当に溢れていますよね。一曲、一曲、本当に大切で、大きな価値を持っていると思います。K-POPの中には、本当に素敵なグループがたくさんいると思います。今日も感じたことなんですけど、それぞれの物語を持って、ステージを披露する皆さん、本当に素敵だなと思います。私たちも一緒に、自分たちだけの曲を作って、皆さんも共感できるような話、本音のことを曲にしたいと思います」と話した。そんなLE SSERAFIMはステージで「SPAGHETTI」と「BOOMPALA」を披露。イントロがSNS上で話題を集めている「BOOMPALA」では、イントロでサクラが受賞を感謝するようなパフォーマンスをし、「かわいい！」「今日のイントロも最高だね」などコメントが寄せられた。
そして『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』のフィナーレを飾る大賞“Grand”は、ATEEZが受賞。ジョンホは「大賞をいただくということを練習生の時も、デビューのはじめの頃も常に夢見てきました。その瞬間を迎えているわけですけども、今でも緊張しています。今でも不思議な感じがします。これからこの賞を励みに、前進して、初心を忘れずにATINYの皆さんの前で声が枯れるまで歌う歌手になります」とコメントしていた。
K-POP音楽授賞式『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』は2026年8月31日よる11時59分まで、「ABEMA」にて全編無料見逃し配信されている。（modelpress編集部）
◆受賞アーティスト一覧
・SMA Global Rookie Award
idntt
SAY MY NAME
MODYSSEY
・The Rookie Award
IDID
CLOSE YOUR EYES
ALPHA DRIVE ONE
AHOF
・The Best Award
KiiiKiii
ALPHA DRIVE ONE
Hearts2Hearts
DAYOUNG
ZEROBASEONE
KWON EUNBI
LE SSERAFIM
BOYNEXTDOOR
Lee Chan-won
ATEEZ
・K-POP World Choice Group
SUPER JUNIOR
・K-POP World Choice Solo
ヨンジュン
・Best Performance Award
izna
xikers
・Band Award
Dragon Pony
・The Rock/Ballad Award
HANRORO
・The Trot Award
Lee Chan-won
・Original Sound Track
ソン・ハンビン
・The R&B Hiphop Awards
BOYNEXTDOOR
・The Best Solo
DAYOUNG
・The Best Group Award
ZEROBASEONE
・SMA Legend Award
Roo'RA
・Korea Wave Award
BTS
・The Golden Revival Award
EXO - The First Snow
・The New Icon Award
DOH KYUNG SOO
・The Popularity Award
Lee Chan-won
・SMA Best Artist Award
Lee Chan-won
・World Best Artist Award
LE SSERAFIM
・World Artist Award
BOYNEXTDOOR
・The Best Album
ZEROBASEONE
BOYNEXTDOOR
・The Best Music
LE SSERAFIM
・Grand
ATEEZ
◆「第35回 SEOUL MUSIC AWARDS」概要
出演アーティスト：AHOF、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、DAYOUNG、DragonPony、HANRORO、Hearts2Hearts、IDID、idntt、izna、KiiiKiii、KWON EUNBI、Lee Chan-won、LE SSERAFIM、MODYSSEY、SAY MY NAME、xikers、ZEROBASEONE
MC：イトゥク（SUPER JUNIOR）、パク・ゴヌク（ZEROBASEONE）、イソル（KiiiKiii）
プレゼンター：アリン、イ・ユビ、キム・ジェウォン、キム・ドフン、クォン・ナラ、コ・ユンジョン、シム・ウンギョン、ソン・ジュンギ、チョ・ユリ、ハ・ユンギョン、パク・ジファン、ホ・ナムジュン、リュ・ギョンス
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