この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AIブームの波は、思わぬ産業に静かな地殻変動をもたらしている。



実業家のマイキー佐野氏が今回取り上げるのは、半導体メモリ業界における「第3の波」だ。GPUという頭脳が極限まで高性能化したことで、次に浮上した課題がある。いかに高速な処理能力を持つGPUであっても、データの供給が追いつかなければ計算は止まる。この「頭脳が優秀すぎて周囲がついていけない」という構造的な問題が、業界の次なる需要を静かに生み出しているのだ。



メモリの世界は大きく役割が分かれる。佐野氏はその違いを「倉庫」と「作業机」という比喩で明快に整理する。膨大なデータを長期保管するのがNAND型フラッシュメモリ、そこから必要なデータを高速に引き出してCPUやGPUの近傍で展開するのがDRAMやHBMだ。AI推論の高速化に求められるのは、倉庫と作業机の双方が同時に強化されることにある。図解を交えたその説明は、業界の複雑な構造を驚くほどシンプルに可視化している。



ここで佐野氏が強調するのが、Western Digitalから事業分離してNASDAQに再上場を果たしたSanDiskの存在だ。SamsungやSK HynixがHBM生産に工場のリソースを集中させるなか、世界中でSSDを製造するラインが慢性的に不足している。この需給ギャップがSanDiskに大きな追い風をもたらしているという。



さらに注目すべきは、メモリ業界特有の「乱高下」を克服しようとするビジネスモデルの転換だ。スマートフォンやPCの需要が落ち込むたびに市場が暴落し、巨額赤字が生まれる。そのリスクを抑えるべく、SanDiskは顧客との長期契約に注力している。高騰時にも暴落時にも安定した取引価格を維持するルールを設定し、市場変動のリスクを相互に分散させる仕組みだ。



SanDiskとKioxiaは財務状況の推移や株価の動きが酷似しており、業界全体の方向性を読み解くうえで双方を合わせて追うべきだと佐野氏は語る。AIインフラの拡大が続くなか、脚光を浴びるのはGPUだけではない。データを支える「縁の下の力持ち」が、静かに市場の主役へと躍り出ようとしている。