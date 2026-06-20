立憲・古賀議員の自衛隊発言は「誤解を与えた」で済むのか？元刑事が「有権者は正確に受け止めている」と政治家の常套句を一刀両断
治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「【炎上発言】古賀千景参議に、立憲民主党が厳重注意処分：元刑事が解説」を公開した。立憲民主党の古賀千景参議院議員による自衛隊を巡る発言と党の処分について、政治家が語る「誤解」という言葉の罠と、問われるべき責任の所在について鋭く切り込んでいる。
動画の冒頭で小比類巻氏は、参議院決算委員会での古賀議員の発言を取り上げた。古賀議員は自身の教員経験に触れつつ、経済的に厳しい子供たちが自衛隊に行くという趣旨の発言をし、批判を受けて謝罪・撤回。党からは厳重注意処分を受け、文教科学委員会の筆頭理事を辞任する事態となった。党はこの問題を「自衛官やその家族への配慮を欠き、国民の誤解を招いた」と認定したが、小比類巻氏はこの説明に真っ向から反論する。
小比類巻氏は、政治家がたびたび口にする「誤解を招いた」という言葉に対して「非常に嫌いだ」と不快感を示した。「『誤解』とはそもそも受け手である私たちが意味を取り違えた場合に使われる言葉」だと定義し、発信者側の責任を受信者に転嫁する行為だと厳しく指摘した。その上で、国民は決して誤解などしておらず、政治家の発言に含まれる「偏見だとか、少し世間ズレした、歪んだ価値観」や「常識の欠如」を鋭く見抜いて正確に反応しているのだと力説した。
さらに議論は、政治家が取るべき責任の形へと展開。責任には「法的責任」「党内での責任」「政治的責任」の3種類があると説明し、今回のケースは違法性はなく、党内での処分も下されたため、残る焦点は「政治的責任」にあると分析した。
国会議員の地位は有権者から直接付与されたものであり、企業のように解雇される性質のものではない。そのため小比類巻氏は、最終的な決着は「本人が辞職を選ぶか、有権者が選挙で判断するしかない」と断言。「党内手続きが終わったとしても、有権者の評価はこれからも続いていく」と述べ、政治家の資質を問う国民の厳しい目は終わらないという提言で動画を締めくくった。
動画の冒頭で小比類巻氏は、参議院決算委員会での古賀議員の発言を取り上げた。古賀議員は自身の教員経験に触れつつ、経済的に厳しい子供たちが自衛隊に行くという趣旨の発言をし、批判を受けて謝罪・撤回。党からは厳重注意処分を受け、文教科学委員会の筆頭理事を辞任する事態となった。党はこの問題を「自衛官やその家族への配慮を欠き、国民の誤解を招いた」と認定したが、小比類巻氏はこの説明に真っ向から反論する。
小比類巻氏は、政治家がたびたび口にする「誤解を招いた」という言葉に対して「非常に嫌いだ」と不快感を示した。「『誤解』とはそもそも受け手である私たちが意味を取り違えた場合に使われる言葉」だと定義し、発信者側の責任を受信者に転嫁する行為だと厳しく指摘した。その上で、国民は決して誤解などしておらず、政治家の発言に含まれる「偏見だとか、少し世間ズレした、歪んだ価値観」や「常識の欠如」を鋭く見抜いて正確に反応しているのだと力説した。
さらに議論は、政治家が取るべき責任の形へと展開。責任には「法的責任」「党内での責任」「政治的責任」の3種類があると説明し、今回のケースは違法性はなく、党内での処分も下されたため、残る焦点は「政治的責任」にあると分析した。
国会議員の地位は有権者から直接付与されたものであり、企業のように解雇される性質のものではない。そのため小比類巻氏は、最終的な決着は「本人が辞職を選ぶか、有権者が選挙で判断するしかない」と断言。「党内手続きが終わったとしても、有権者の評価はこれからも続いていく」と述べ、政治家の資質を問う国民の厳しい目は終わらないという提言で動画を締めくくった。
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。