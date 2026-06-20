この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

議員の政治的責任は最終的に有権者が判断する

国民は誤解していない。発信者の偏見を見抜いている

【下妻市速報】市長死亡でネットに波紋。元刑事が事件性の有無や警察の捜査手法を徹底解説

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滝野川小学校の火災で女性教諭が重傷、浮かび上がった「学校防災」3つの限界

【炎上！古賀参議】自衛官になるのは「貧乏な子」なのか。 小泉防衛相、猛反発。その背景や責務を元刑事が熱く語る。

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。