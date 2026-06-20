「若返ってるのやめて」三浦翔平、イケメンショットに「爽やかイケメン降臨」「お痩せになりました!?」の声
俳優の三浦翔平さんは6月18日、自身のInstagramを更新。イケメンショットを公開しました。
【写真】三浦翔平の爽やかイケメンショット
ファンからは「爽やかですてきです！」「若いときも素敵だったけど年を重ねてますます素敵」「本当に若々しいです」「若返ってるのやめてほしい」「お痩せになりました!?」「かっこよすぎます！！！！」「爽やかイケメン降臨してきたぁぁぁぁぁ」など、絶賛の声が集まりました。
(文:熱帯夜)
【写真】三浦翔平の爽やかイケメンショット
「本当に若々しいです」三浦さんは「@tommyhilfiger2026 summer collection」とつづり、5枚の写真を投稿。ネイビーのジャケットに白いパンツを合わせたコーディネートで、コレクションを鑑賞する様子や、川沿いにたたずむ姿などを披露しました。シンプルながら上品な装いを着こなしており、爽やかな雰囲気です。
「素敵なイベントでした」同日、別の投稿でも「Tommy HilfigerのSummer 2026コレクションのローンチを記念したイベントへご招待いただきました！！」とつづり、イベント会場での様子を公開した三浦さん。「運河に浮かぶ船を模した会場は､Tommy Hilfigerらしい、セーリングカルチャーを感じる装飾に彩られた空間と､爽やかな夏の空気感を感じる、summer2026コレクションを体感することができた素敵なイベントでした」と振り返り、充実した時間を過ごしたことを明かしています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:熱帯夜)