FIVE NEW OLD、アルバム『Feel』収録曲のメンバーRemix ver.を加えた『Feel (Deluxe)』配信リリース決定
FIVE NEW OLDが、3月25日にリリースしたアルバム『Feel』収録曲「Feel」の、メンバーRemix ver.を加えた「Feel (Deluxe)」を7月15日に配信リリースすることを発表した。
「Feel (Deluxe)」には、感じたまま「踊れる」をテーマに全編英詞で構成されたアルバム『Feel』の全9曲に、メンバーそれぞれがリミックスを手掛け生まれ変わったリミックスバージョンの9曲と、撮りおろしメンバーコメント動画「Don’t think. “Feel”」が追加された、全19トラックが収録されている。
また「Feel (Deluxe)」のリリースを記念して7月25日に東京・恵比寿KATAにて＜Re:Feel -AFTER HOURS-＞の開催も決定した。メンバーによるDJやRemixした楽曲のミニライブなど、この日ならではの内容を予定しているという。オフィシャルモバイルファンクラブ「FiNO Crew Studio」では、6月25日23時59分までチケット先行受付中だ。
◾️『Feel (Deluxe)』（読み：フィール デラックス）
2026年7月15日（水）リリース
※レーベル：ワーナーミュージック・ジャパン
▼収録曲
1.Favorite Track
2.18 again…
3.See Me True
4.Icarus
5.Daisy
6.Rainy Laundry
7.Paradise
8.Merry-Go-Round
9.Eloquence
10.Icarus - SHUN Remix
11.Daisy - HIROSHI Remix
12.18again… - HIROSHI Remix
13.Merry-Go-Round - WATARU Remix
14.Paradise - SHUN Remix
15.Rainy Laundry - HAYATO Remix
16.See Me True - SHUN Remix
17.Favorite Track - WATARU Remix
18.Eloquence - HAYATO Remix
19.Don’t think. “Feel”
◾️アルバム『Feel』
発売＆配信中
配信：https://fino.lnk.to/FeelD
※レーベル：ワーナーミュージック・ジャパン
▼収録曲
1.Favorite Track
2.18 again…
3.See Me True
4.Icarus
5.Daisy
6.Rainy Laundry
7.Paradise
8.Merry-Go-Round
9.Eloquence
◇「Feel」（ワーナーミュージック・ストア限定盤）※CD+GOODS付
WQZQ-30001/2 7,700円（税込）
▼グッズ詳細
・8cmCD風アクリルスタンド(収録曲9曲デモ＆各曲のライナーボイスがDLできるプレイパス封入)
・トラベルポーチ
※ワーナーミュージック・ストアのみでの販売となります。
◇「Feel」（販路限定盤）※CDのみ
WQCQ-10001 3,300円（税込）
※ワーナーミュージック・ストアとライブ会場限定での販売となります。
◾️＜Re:Feel -AFTER HOURS-＞
2026年7月25日（土）東京・恵比寿KATA
昼公演：OPEN / START 14:00
夜公演：OPEN / START 18:00
前売りチケット 全自由：\4,000（税込）
※小学生以上チケット必要／未就学児童入場不可
※Drink代別途必要
オフィシャルモバイルファンクラブ「FiNO Crew Studio」先行(抽選)
受付期間：6/19（金）22:00〜6/25（木）23:59
受付URL：https://finocrewstudio.bitfan.id/contents/400139
関連リンク
◆FIVE NEW OLD オフィシャルサイト
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