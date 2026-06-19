ブラウブリッツ秋田で背番号10を背負うフォワード佐藤大樹選手が、ジュビロ磐田に移籍することが発表されました。



北海道出身の27歳、佐藤大樹選手はFC町田ゼルビアやY.S.C.C.横浜でプレーし、2024年にブラウブリッツに加入。



今シーズンから背番号10をつけ、副キャプテンを務めていました。



明治安田J2・J3百年構想リーグでは、18試合でチームトップとなる4得点を挙げています。





同じJ2のジュビロ磐田に完全移籍することになった佐藤選手は、次のようにコメントしています。＜佐藤選手のコメント＞この度、ジュビロ磐⽥へ移籍することを決断しました。まず初めに、⽇頃から応援してくださったファン・サポーターの皆さま、そしてクラブに関わる全ての皆さまに⼼から感謝しています。秋⽥で過ごした時間は、⾃分にとってかけがえのない時間でした。苦しい時や上⼿くいかない時もありましたが、どんな時でも皆さまの声援が⾃分を⽀え、前を向かせてくれました。秋⽥で出会った仲間やスタッフの⽅々、そしてファン・サポーターの皆さまのおかげで、選⼿としても⼈としても成⻑することができたと思っています。今回の決断は簡単なものではありませんでしたが、⾃分⾃⾝がさらに成⻑するために、新たな環境に挑戦することを決めました。秋⽥で得た経験や出会いは、⾃分にとってかけがえのない財産です。このクラブで積み重ねてきた⽇々を⼤切にしながら、これからも⾃分らしく歩んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。ブラウブリッツ秋⽥のさらなる発展と活躍を⼼から願っています。