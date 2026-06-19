SWEET STEADYが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場した。

第678回の今回披露するのは、配信リリースから4カ月現在でTikTok総再生回数が5億回を突破中の楽曲「SWEET STEP」だ。思わず口ずさみたくなるような魅力に溢れた本楽曲を、「THE FIRST TAKE」だけの特別なパートを加えたスペシャルパフォーマンスにて一発撮り披露。

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◾️SWEET STEADY・塩川莉世 コメント

KAWAII LAB.の先輩方だったり、CUTIE STREETちゃんが「THE FIRST TAKE」に出演したのをたくさん見てきて、ずっと私たちも「出たい！」と今年の目標にしていたので、決まった時は本当に嬉しくて思わず涙が出てしまいました。

今日という日を、すごくすごく楽しみにしてきました。

メンバー全員でこのような形で一緒にレコーディングするのは初めてだったので、歌うことができてとっても嬉しかったです。

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◾️SWEET STEADY・白石まゆみ コメント

「THE FIRST TAKE」をご覧の皆さん、SWEET STEADYです。

SNSでこの楽曲を聴いてくださった方もいると思いますが、今日SWEET STEADYを初めて見たという方も、中毒性のある呪文のような歌詞など、耳に残る部分が多い楽曲なので、ぜひみなさん歌ったり踊ったりなどして、たくさん聴いてほしいです。

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