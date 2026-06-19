「今日好き」かなりのカップル、交際14ヶ月記念動画公開「距離感が尊い」「見てるだけでキュンとする」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔（かわむら・かなと）が6月18日、自身のTikTokを更新。恋人の相塲星音（あいば・りのん）との動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「距離感が尊い」交際14ヶ月記念ラブラブ投稿
河村は「14monthsありがとうだね」「外で頑張ってるだろうから家ではたくさん甘えるんだよ！」とコメントを添え、相塲とぴったり並んで踊る動画を投稿。制服姿の河村が相塲の肩に優しく手を回したり、2人でカメラに向かって微笑むなど、交際14ヶ月を迎えた仲睦まじい様子を披露している。
この投稿にファンからは「14ヶ月おめでとう」「相変わらず可愛い2人」「美男美女すぎる」「推しカップルが幸せそうでほっこり」「距離感が尊い」「見てるだけでキュンとする」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル「距離感が尊い」交際14ヶ月記念ラブラブ投稿
◆「今日好き」かなりのカップル、14ヶ月記念動画公開
河村は「14monthsありがとうだね」「外で頑張ってるだろうから家ではたくさん甘えるんだよ！」とコメントを添え、相塲とぴったり並んで踊る動画を投稿。制服姿の河村が相塲の肩に優しく手を回したり、2人でカメラに向かって微笑むなど、交際14ヶ月を迎えた仲睦まじい様子を披露している。
◆「今日好き」かなりのカップルの投稿が話題
この投稿にファンからは「14ヶ月おめでとう」「相変わらず可愛い2人」「美男美女すぎる」「推しカップルが幸せそうでほっこり」「距離感が尊い」「見てるだけでキュンとする」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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