JO1白岩瑠姫＆金城碧海・INI高塚大夢＆後藤威尊「JUNON」臨時増刊版表紙・裏表紙に登場 スペシャルユニットJI BLUEは「部活みたい」
【モデルプレス＝2026/06/19】サッカー⽇本代表「最⾼の景⾊を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるJO1（ジェイオーワン）とINI（アイエヌアイ）から結成されたスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」より、白岩瑠姫・高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）・後藤威尊・金城碧海の4人が、6月22日発売の「JUNON」臨時増刊版8月号（主婦と生活社）の表紙＆裏表紙に登場する。
【写真】JO1＆INIスペシャルユニット、渋谷に登場
⾐装は2パターンで、ジャケットでバチッとキメたクールな姿と、⻘春感あふれるキラキラな制服姿で撮り下ろし。さらにサッカーや応援をテーマにしたソロインタビューや、⽩岩＆高塚、後藤＆⾦城の2人ずつでのペアインタビュー、全員での座談インタビューもたっぷり掲載。臨時増刊版では「最⾼のフォトカード」が特別付録となっている。（modelpress編集部）
高塚：INIと⽐べると、JI BLUEはけっこうにぎやかですし、⾊がまた違う気がします。INIはかわいらしさがあるけど、JI BLUEはスタイリッシュで熱のある男、という感じ。
⽩岩：うちのすーちゃん（⾦城）、かわいいですけどね？
⾦城：かわいいでしょ？26歳、まだまだピチピチですよ（笑）。
後藤：JI BLUEは部活みたい。もう1回、部活をやってる気分。
3⼈：たしかに。
⽩岩：JO1は、よく“男⼦校”とか“スポーツの強豪校”みたいなたとえられ⽅をすることが多いので、たしかに学⽣⽣活の延⻑みたいな感じはあるかもしれない。
⾦城：僕はもう、このメンバーでいられることが夢のようです。JO1でも、普段からメンバーのパフォーマンスや⾔動に刺激を受けることが多くて。INIのメンバーもそれぞれによさを持っているので、JO1にはない着眼点で⾒てくれている感じがして最⾼。ただ、JI BLUEの空気感は、JO1とはあまり変わらないかもしれない。なぜなら、JO1のなかでもアグレッシブなメンバーが集まりすぎたから（笑）。INIのメンバーも、引っ張られているんじゃないかと思う部分があります。
⽩岩：なんならJO1のときより、はっちゃけてる気がする。ご迷惑をおかけしています（笑）。
高塚：いやいや、助かっています（笑）。特にJO1さんにフレンドリーな⽅が多いので、本当ににぎやか。
後藤：練習中の発⾔数は、INIよりもJO1さんのほうが多い気がします。振り付けや作品に対して積極的にみなさんで意⾒を出し合っている姿を⾒て、これはINIにも持ち帰りたいと思いました。
サッカー⽇本代表「最⾼の景⾊を2026」オフィシャルアンバサダーで、JO1から與那城奨、⽩岩、河野純喜、佐藤景瑚、川⻄拓実、⾦城、INIから⻄洸⼈、⽥島将吾、高塚、後藤、佐野雄⼤、池粼理⼈の計12名が参加。
⽩岩瑠姫（しろいわ・るき）
1997年11⽉19⽇、東京都⽣まれ。
高塚⼤夢（たかつか・ひろむ）
1999年4⽉4⽇、東京都⽣まれ。
後藤威尊（ごとう・たける）
1999年6⽉3⽇、⼤阪府⽣まれ。
⾦城碧海（きんじょう・すかい）
2000年5⽉6⽇、⼤阪府⽣まれ。
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◆白岩瑠姫・高塚大夢・後藤威尊・金城碧海、JI BLUEとして「JUNON」表紙登場
⾐装は2パターンで、ジャケットでバチッとキメたクールな姿と、⻘春感あふれるキラキラな制服姿で撮り下ろし。さらにサッカーや応援をテーマにしたソロインタビューや、⽩岩＆高塚、後藤＆⾦城の2人ずつでのペアインタビュー、全員での座談インタビューもたっぷり掲載。臨時増刊版では「最⾼のフォトカード」が特別付録となっている。（modelpress編集部）
◆インタビュー（※一部抜粋）
高塚：INIと⽐べると、JI BLUEはけっこうにぎやかですし、⾊がまた違う気がします。INIはかわいらしさがあるけど、JI BLUEはスタイリッシュで熱のある男、という感じ。
⽩岩：うちのすーちゃん（⾦城）、かわいいですけどね？
⾦城：かわいいでしょ？26歳、まだまだピチピチですよ（笑）。
後藤：JI BLUEは部活みたい。もう1回、部活をやってる気分。
3⼈：たしかに。
⽩岩：JO1は、よく“男⼦校”とか“スポーツの強豪校”みたいなたとえられ⽅をすることが多いので、たしかに学⽣⽣活の延⻑みたいな感じはあるかもしれない。
⾦城：僕はもう、このメンバーでいられることが夢のようです。JO1でも、普段からメンバーのパフォーマンスや⾔動に刺激を受けることが多くて。INIのメンバーもそれぞれによさを持っているので、JO1にはない着眼点で⾒てくれている感じがして最⾼。ただ、JI BLUEの空気感は、JO1とはあまり変わらないかもしれない。なぜなら、JO1のなかでもアグレッシブなメンバーが集まりすぎたから（笑）。INIのメンバーも、引っ張られているんじゃないかと思う部分があります。
⽩岩：なんならJO1のときより、はっちゃけてる気がする。ご迷惑をおかけしています（笑）。
高塚：いやいや、助かっています（笑）。特にJO1さんにフレンドリーな⽅が多いので、本当ににぎやか。
後藤：練習中の発⾔数は、INIよりもJO1さんのほうが多い気がします。振り付けや作品に対して積極的にみなさんで意⾒を出し合っている姿を⾒て、これはINIにも持ち帰りたいと思いました。
◆JI BLUEプロフィール
サッカー⽇本代表「最⾼の景⾊を2026」オフィシャルアンバサダーで、JO1から與那城奨、⽩岩、河野純喜、佐藤景瑚、川⻄拓実、⾦城、INIから⻄洸⼈、⽥島将吾、高塚、後藤、佐野雄⼤、池粼理⼈の計12名が参加。
⽩岩瑠姫（しろいわ・るき）
1997年11⽉19⽇、東京都⽣まれ。
高塚⼤夢（たかつか・ひろむ）
1999年4⽉4⽇、東京都⽣まれ。
後藤威尊（ごとう・たける）
1999年6⽉3⽇、⼤阪府⽣まれ。
⾦城碧海（きんじょう・すかい）
2000年5⽉6⽇、⼤阪府⽣まれ。
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