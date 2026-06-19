Mega Shinnosukeが、TVアニメ『正反対な君と僕』第2期のエンディングテーマに新曲「運命の君」が決定したことを発表した。

本楽曲は、新映像が詰め込まれたTVアニメ『正反対な君と僕』のPV第3弾で初解禁。作品に登場する高校生たちのまっすぐな想いや揺れ動く感情に寄り添うようなロックチューンになっているという。

『正反対な君と僕』は、「ジャンプ＋」にて連載され、累計発行部数が電子版含み210万部を突破した阿賀沢紅茶によるコミックを原作としたTVアニメだ。2026年1月に放送された第1期に続き、第2期では高校3年生となった鈴木や谷たちの最後の季節が描かれる。公開されたPV第3弾では、受験勉強の始まりとともに変化していく鈴木と谷の関係性や、東と平の繊細な心の動きが映し出されているとのこと。

TVアニメ『正反対な君と僕』第2期は、7月5日よりMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜17時から放送。ABEMA、Prime Videoでは毎週日曜17時30分より最速配信される。

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◾️Mega Shinnosuke コメント

この度、EDテーマ『運命の君』を担当させていただきました、Mega Shinnosukeです。

原作を楽しく読ませていただきながら、どんな曲にするか悩みましたが、アニメ制作の皆さんともお話させていただき、この物語に登場するような青春の日々を送る人たちの背中を押せるロックミュージックを目指して制作しました。

ぜひ、できるだけ大きな音量で楽しんでください！

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