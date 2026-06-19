この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンチン素麺】調味料3つ！疲れた日に嬉しい！タッパー冷やしネギ塩そうめん」と題した動画を公開しました。火を使わずにタッパー1つで完結する、暑い日や疲れた日にぴったりの簡単な冷やし素麺レシピを紹介しています。



動画は、1100mlのタッパーに素麺を半分に折って入れる工程からスタート。そのまま入れると容器から飛び出し、水に浸かりきらず麺同士がくっついてしまうとのこと。さらに、「半分に折ることで早食い防止の効果も！」と管理栄養士ならではの視点も解説しています。水を加えて電子レンジで5分加熱した後は、氷水でよく揉み洗いするのがポイント。「余計なでんぷんと塩分が落ちてツルンとしたのど越しになります」と説明しています。また、ザルで水気を切る際は、素麺をギューッと押し付けることでしっかり水気が切れるそうです。



味付けは鶏ガラスープの素、塩、冷水200mlを混ぜるだけ。たっぷりのきざみネギとお手製のサラダチキンをトッピングし、仕上げにごま油と白ごまをかければ出来上がりです。食欲をそそる塩味とごま油の香りが漂う、スルスルと食べられるネギ塩そうめんが完成しました。



火を使わないため暑い日にも作りやすく、洗い物も最小限で済むこのレシピ。動画の後半ではネギの抗菌作用についても解説されており、食中毒が心配な季節に役立つ情報も満載です。手軽にサッと作れる一品を、ぜひおうちで試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1人分）

・素麺 1束（50g）

・水 300ml

・鶏ガラスープの素 小さじ1/2

・塩 小さじ1/4

・冷水 200ml

・きざみネギ 1/3パック（約15g）

・サラダチキン 適量

・ごま油 小さじ1

・白ごま 適量



［作り方］

1. 1100mlのタッパーに素麺を半分に折って入れ、水300mlを加える。

2. フタをせずに600Wの電子レンジで5分加熱する。

3. 加熱後、菜箸でほぐして硬さを確認する。

4. ザルにあけ、氷水で何度も水を替えながらよく洗う。ザルにギューッと押し付けるようにしてしっかり水気を切る。

5. 素麺をタッパーに戻し、鶏ガラスープの素、塩、冷水200mlを加えてよく混ぜ合わせる。

6. きざみネギ、サラダチキンをのせる。

7. 仕上げにごま油をまわしかけ、白ごまをふって完成。

※2束作る場合は、素麺2束と水500mlで600Wにて7分加熱し、スープの分量は1束の時と同じで作ることができます。