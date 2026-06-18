プレミアリーグのエヴァートンがFWの獲得を検討している。



『Team Talk』によると、ターゲットはフェイエノールトの上田綺世、チェルシーのリアム・デラップ、ウェストハムのバレンティン・カステジャーノスの3人。



エヴァートンにはベトとティエルノ・バリーの2人のCFがいるものの、どちらもデイヴィッド・モイーズ監督の信頼を得るには至っておらず、後者に至っては移籍の可能性がある。





『THE TIMES』によると、ブンデスリーガのライプツィヒがバリーの獲得に関心を示しているようだ。今回の3人のターゲットのうち、デラップとカステジャーノスの2人はプレミアリーグ経験者。25-26シーズンはデラップが1ゴール、カステジャーノスは6ゴールをリーグ戦で挙げている。一方の上田は他リーグであるものの、25-26シーズンは24ゴールを挙げ、エールディビジ得点王に輝いている。ただ、エールディビジの得点王はプレミアリーグ移籍後に苦戦気味な傾向にある。メンフィス・デパイやフィンセント・ヤンセン、アリレザ・ジャハンバフシュらがそうで、デパイはエールディビジで22ゴールを挙げた翌シーズンにマンチェスター・ユナイテッドに移籍したが、リーグ戦ではわずか2ゴールしか決めることができなかった。ヤンセン、ジャハンバフシュもオランダで大量得点を挙げるも、イングランド移籍後にはすぐにその勢いが止まってしまった。