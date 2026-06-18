この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」が「【知らないと危険】キャンピングトレーラー駐車場選びの落とし穴」を公開した。キャンピングトレーラーを購入する際の駐車場選びにおいて、見落としがちな重要ポイントを解説している。



動画では、キャントレYouTuberでRVパーク鹿沼のオーナーでもある「ばも」氏が、キャンピングトレーラーの駐車時には4本の足（ジャッキ）を出す必要があると説明。これによりタイヤの劣化を防ぎ、台風などでも車両が倒れず安定するという。



しかし、足を出す際に注意すべきなのが「リア（後ろ）のスペース」だ。足の出し入れには専用の長いハンドルを差し込んで回す必要があるが、車体後方が壁などの障害物に近すぎると、ハンドルを回す作業ができなくなってしまう。動画内でも、車体後方の土の斜面にハンドルが突き刺さってしまいそうになる様子が紹介されている。



そのため、トレーラーの全長が6メートルだからといって、ぴったり6メートルの駐車場を選んでしまうと、後方の足が出せなくなるという盲点を指摘。「駐車場のリアのスペース要注意」と、余裕を持ったスペース確保の重要性を強調した。



キャンピングトレーラーを安全かつ長持ちさせるためには、単なる車両サイズだけでなく、メンテナンスに必要な作業スペースを考慮した駐車場選びが欠かせない。この視点を取り入れることで、購入後の思わぬトラブルを防ぎ、快適なキャンピングカーライフを送るための確実な一歩となるだろう。