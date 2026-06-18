洗面所で予想外の行動を取っていたという猫さん。動画を見た視聴者の方々から、驚きと爆笑の声が止まりません。

猫さんのまさかの行動は84万回を超えて再生され、「やはり飼い主さんのにおいがついてるから、愛着わいてるのかな？w」「うそやん！！ってなりますねw」「かわいいけど、やめて欲しいやつ笑」「幸せw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『洗面所』を覗いたら、衝撃の瞬間を目撃……猫がしていた『まさかの行動』】

むぎちゃんのルーティン？！

Instagramアカウント『めいとむぎ』に投稿されたのは、5歳のむぎわら猫「むぎ」ちゃんの姿。同じくむぎわら猫で7歳の「めい」ちゃんと楽しく暮らしているのだとか。

ある日、飼い主さんが洗面所に行くと、むぎちゃんがいたといいます。洗面台に上がって鏡の方に向いていたというむぎちゃん。よく見ると、むぎちゃんが驚きの行動を取っていたそうで…。

衝撃の瞬間を目撃！！

なんと、むぎちゃんが飼い主さんの歯ブラシに顔を擦り付けていたといいます。「うーん、これこれ」というように、気持ち良さげに歯ブラシに顔をスリスリしていたというむぎちゃん。飼い主さんの匂いの付いた歯ブラシが、お気に入りのようです。

飼い主さんが見ていることに気付かなかったのか、むぎちゃんが顔の右側、左側と夢中で歯ブラシに擦り付けたといいます。「気持ち良いにゃ」と聞こえてきそうな、恍惚の表情を浮かべていたというむぎちゃん。歯ブラシがぶら下がっている位置や、ブラシの硬さもスリスリに丁度良かったのかもしれません。

困った癖に苦笑い

むぎちゃんの歯ブラシスリスリを見つけた飼い主さんは、「びっくりした！」と仰天したそう。「自分の匂いに愛着があるのは嬉しいけど、何か複雑」と飼い主さん。むぎちゃんのスリスリ対策に新しい歯ブラシを与えてみたそうなのですが、気に入ってもらえなかったのだとか。

歯ブラシの感触は母猫の舌触りに似ているそうで、むぎちゃんにとって飼い主さんの歯ブラシは、「大好きな飼い主さんの匂い＆母猫の舌触り」で最高の組み合わせなのでしょう。むぎちゃんの困った癖に頭を悩ませつつも、可愛いから許してしまう飼い主さんなのでした。

投稿には、「好きな子のフルート舐める系ネッコ」「うちのこはお尻を擦り付けてました」「うちの子と同じです…！w」「スリスリした後に背中がゾクゾクってなってるのがまたかわいいー」「知ってしまったか...」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『めいとむぎ』には、むぎわら猫むぎちゃんとめいちゃんの可愛くて面白い日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『めいとむぎ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。