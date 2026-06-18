「誤解を招く可能性」DAZNが緊急対応。サッカー向け“新プラン”の新規受付停止を発表「本件を重く受け止める」
スポーツ・チャンネルの『DAZN』が６月18日、「DAZN Soccer」の新規受付停止を発表した。
DAZNではサッカーコンテンツに特化した「DAZN Soccer」を提供。当初は最初の３か月間が月額980円、その後は月額2600円となる年間契約プランとして展開されていた。
しかし、このプランを巡っては、一部の案内表示が「月額980円で１か月ごとに解約できるプラン」と誤認されかねない内容だったとして、SNS上などでユーザーから指摘が相次いでいた。
そうしたなか、DAZNは公式に新規受付の停止を発表。声明では、プラン内容や契約条件に関する表示について問題があったことを認め、謝罪した。
DAZNは発表の中で次のように説明している。
「DAZN Soccer 関するお知らせ。いつもDAZNをご利用いただきありがとうございます。
このたび、DAZN Soccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました。
当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため、本日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止いたしました。現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様には順次メールにてご案内を差し上げます。
対象となるお客様への具体的な対応内容につきましては、本日中に改めてご案内いたします。お客様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」
DAZNは現在、影響を受けた可能性のある利用者の確認を進めているとし、対象者には順次メールで案内を送るとしている。また、具体的な対応内容についても改めて発表する方針を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
DAZNではサッカーコンテンツに特化した「DAZN Soccer」を提供。当初は最初の３か月間が月額980円、その後は月額2600円となる年間契約プランとして展開されていた。
しかし、このプランを巡っては、一部の案内表示が「月額980円で１か月ごとに解約できるプラン」と誤認されかねない内容だったとして、SNS上などでユーザーから指摘が相次いでいた。
DAZNは発表の中で次のように説明している。
「DAZN Soccer 関するお知らせ。いつもDAZNをご利用いただきありがとうございます。
このたび、DAZN Soccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました。
当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため、本日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止いたしました。現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様には順次メールにてご案内を差し上げます。
対象となるお客様への具体的な対応内容につきましては、本日中に改めてご案内いたします。お客様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」
DAZNは現在、影響を受けた可能性のある利用者の確認を進めているとし、対象者には順次メールで案内を送るとしている。また、具体的な対応内容についても改めて発表する方針を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！