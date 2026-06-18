「お出汁が染み込んだ美しい茄子！」とろとろ食感がたまらない、アイラップで作るひんやり翡翠ナス＆皮の柴漬け
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【まるで料亭】アイラップで作る！ナス嫌いも食べやすいまるごと翡翠ナス＆皮の柴漬け」と題した動画を公開しました。火を使わずに電子レンジとアイラップを活用して、料亭のような美しい翡翠ナスと、余った皮を使った柴漬け風の2品を簡単に作るレシピを紹介しています。
調理はナスの中サイズ3個のヘタを落とし、ピーラーで皮をむくところからスタート。「ナス嫌いでも皮をむけば食べられた！と言う声って結構多いんです」と管理栄養士ならではの視点を交えつつ、むいた皮は捨てずに細かく刻み、ゆかりやごま油などの調味料と合わせてレンジで加熱し、柴漬け風にアレンジします。
皮をむいたナスは、水にさらしてアクを抜いた後、アイラップに入れて電子レンジ（600W）で4分加熱。加熱後は「袋ごと氷水につけて急冷します！ここが翡翠色に仕上げるポイント」と、色鮮やかに仕上げるための重要なコツが解説されました。冷めたナスに白だしと水を加え、空気を抜いて口を結び、冷蔵庫で3時間以上漬け込みます。
しっかりと味が染み込んだナスを器に盛り付け、千切りにした大葉と白ごまを散らせば完成です。動画では「お出汁が染み込んだ美しい茄子！ひんやりして暑い時期にぴったりです」と、その魅力をアピールしました。さらに動画の後半では、夏野菜が体を冷やす理由について、栄養学や東洋医学の観点から詳しく解説するコーナーも設けられています。
暑い季節に火を使わず作れる「なすをたっぷり楽しむ夏のズボラレシピ」。栄養満点で見た目も涼やかな一品を、ぜひご家庭で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・なす 中3個（正味300g）
・白だし 大さじ2
・水 大さじ3
・大葉 2枚（彩り用）
・白ごま 適量
＜皮の柴漬け風＞
・なすの皮 3本分
・ゆかり 小さじ1～1.5
・ごま油 小さじ1
・みりん 小さじ2
・白いりごま 小さじ2
［作り方］
1. ボウルにアイラップを1枚広げ、たっぷりの水を入れておく。
2. なすのヘタを落とし、ピーラーで皮をむく。むいたナスはすぐにアイラップの水に入れて変色を防ぐ。なすの上部に切り込みを入れ、10分ほど放置してアク抜きをする。
3. なすの皮を角切りにし、耐熱容器に入れる。ゆかり、ごま油、みりん、白いりごまを加えてよく混ぜる。ふんわりラップをかけ、電子レンジ（600W）で2分加熱し、全体を混ぜ合わせれば「皮の柴漬け風」の完成。
4. アイラップの中の水を捨て、袋の口を開けたまま電子レンジ（600W）で4分加熱する。かたい場合は様子を見ながら30秒ずつ追加する。
5. 加熱後、袋ごと氷水につけて急冷する。
6. なすが冷めたら、白だし大さじ2、水大さじ3を加える。できるだけ空気を抜いて袋の口を結び、冷蔵庫で3時間以上漬け込む。
7. 器に盛り付け、ハサミで千切りにした大葉をのせ、白ごまをふって完成。
調理はナスの中サイズ3個のヘタを落とし、ピーラーで皮をむくところからスタート。「ナス嫌いでも皮をむけば食べられた！と言う声って結構多いんです」と管理栄養士ならではの視点を交えつつ、むいた皮は捨てずに細かく刻み、ゆかりやごま油などの調味料と合わせてレンジで加熱し、柴漬け風にアレンジします。
皮をむいたナスは、水にさらしてアクを抜いた後、アイラップに入れて電子レンジ（600W）で4分加熱。加熱後は「袋ごと氷水につけて急冷します！ここが翡翠色に仕上げるポイント」と、色鮮やかに仕上げるための重要なコツが解説されました。冷めたナスに白だしと水を加え、空気を抜いて口を結び、冷蔵庫で3時間以上漬け込みます。
しっかりと味が染み込んだナスを器に盛り付け、千切りにした大葉と白ごまを散らせば完成です。動画では「お出汁が染み込んだ美しい茄子！ひんやりして暑い時期にぴったりです」と、その魅力をアピールしました。さらに動画の後半では、夏野菜が体を冷やす理由について、栄養学や東洋医学の観点から詳しく解説するコーナーも設けられています。
暑い季節に火を使わず作れる「なすをたっぷり楽しむ夏のズボラレシピ」。栄養満点で見た目も涼やかな一品を、ぜひご家庭で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・なす 中3個（正味300g）
・白だし 大さじ2
・水 大さじ3
・大葉 2枚（彩り用）
・白ごま 適量
＜皮の柴漬け風＞
・なすの皮 3本分
・ゆかり 小さじ1～1.5
・ごま油 小さじ1
・みりん 小さじ2
・白いりごま 小さじ2
［作り方］
1. ボウルにアイラップを1枚広げ、たっぷりの水を入れておく。
2. なすのヘタを落とし、ピーラーで皮をむく。むいたナスはすぐにアイラップの水に入れて変色を防ぐ。なすの上部に切り込みを入れ、10分ほど放置してアク抜きをする。
3. なすの皮を角切りにし、耐熱容器に入れる。ゆかり、ごま油、みりん、白いりごまを加えてよく混ぜる。ふんわりラップをかけ、電子レンジ（600W）で2分加熱し、全体を混ぜ合わせれば「皮の柴漬け風」の完成。
4. アイラップの中の水を捨て、袋の口を開けたまま電子レンジ（600W）で4分加熱する。かたい場合は様子を見ながら30秒ずつ追加する。
5. 加熱後、袋ごと氷水につけて急冷する。
6. なすが冷めたら、白だし大さじ2、水大さじ3を加える。できるだけ空気を抜いて袋の口を結び、冷蔵庫で3時間以上漬け込む。
7. 器に盛り付け、ハサミで千切りにした大葉をのせ、白ごまをふって完成。
YouTubeの動画内容
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