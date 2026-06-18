500円なんてけしからん！「逆に安すぎて心配なレベル！」高機能な100均の新作ミニ家電
商品情報
商品名：充電式COBライトPro サークル
価格：￥550（税込）
充電時間（約）：40分（満充電まで）
本体質量（約）：29g
外形サイズ（約）：最大径44×厚さ27mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4971275815285
持ち運びやすく高機能！ダイソーの新作COBライト
ダイソーの家電小物の中でも、ライトはどんどん進化した商品が登場していますが、またもや気になるアイテムを発見しました！今回ご紹介するのは『充電式COBライトPro サークル』という商品。
夜道を歩く際やアウトドア、非常時などに役立つCOBライトです。ダイソーの公式サイトの「話題の新商品」コーナーに掲載されている注目のアイテムです。
価格は550円（税込）。筆者が訪れた店舗では電気小物売り場に陳列されていました。
コンパクトで軽く、持ち運びに便利です！カラビナも付いているので、バッグなどに取り付けられます。
カラビナはスタンドとして使用できる点もポイント。安定した場所であれば、しっかり自立します。
さらに、マグネットも付いていて、あらゆる場所に取り付けられるのも嬉しい限り！マグネットが付く場所であれば浮かせて設置でき、省スペースです。
それだけでなく、ストラップを付けられるホールも付いていて至れり尽くせり！
短いストラップを付けて持ちやすくしたり、ネックストラップを付けて首から下げたりと、いろいろな使い方ができます。
充電は今主流のType-Cケーブルに対応しているのが高評価ポイント！汎用性の高いケーブルタイプのため、他のデバイスと共通で済み、とても使いやすいです。
充電時間は満充電まで約40分です。Type-Cケーブルは別売となっているため、必要な場合は別途購入が必要です。
『充電式COBライトPro サークル』の明るさは？
遠くを照らすパワーモードと、広く照らすCOBモードの2つのモードを搭載しており、4段階で光の強さを調整することができます。暗いトイレで試してみました。
こちらはパワーモードで照らした様子です。これだけでも十分明るく、物がどこにあるかしっかり把握できます。
明るさは280ルーメン。連続点灯時間は約65分です。
こちらはCOBモードのHighで照らしてみた様子です。COBモードは広い範囲を照らすためか、パワーモードで照らしたときよりも薄暗く感じます。
明るさは320ルーメン。連続点灯時間は約60分です。
COBモードのLowだと、より暗くなります。小物をギリギリ認識できる明るさです。
明るさは180ルーメン。連続点灯時間は約100分です。
一番明るいCOB＋パワーモードにすると、眩しいくらいに明るいです。トイレ全体を明るく照らせるほどの光の強さがあります。
明るさは500ルーメン。連続点灯時間は約25分です。
明るさを細かく調整できるので、これ1つでさまざまなシーンに対応できるのが便利です。550円（税込）でここまで高機能なライトが買えるとは驚きました！
今回は、ダイソーの『充電式COBライトPro サークル』をご紹介しました。
ますます進化し続けるダイソーの家電小物。こちらも人気が出そうな予感がします！
ダイソーにお立ち寄りの際には、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。