500円なんてけしからん！「逆に安すぎて心配なレベル！」高機能な100均の新作ミニ家電

ダイソーで見つけた新作COBライトが、あまりにも高機能で驚きました！コンパクトで軽く持ち運びに便利なだけでなく、スタンドやマグネット、ストラップホール付きで使い勝手抜群。おまけに4段階で明るさを細かく調整でき、あらゆるシーンで役立ちます！これが500円で買えるとは…かえってお安く感じるレベルです！

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商品情報

商品名：充電式COBライトPro サークル

価格：￥550（税込）

充電時間（約）：40分（満充電まで）

本体質量（約）：29g

外形サイズ（約）：最大径44×厚さ27mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971275815285

持ち運びやすく高機能！ダイソーの新作COBライト

ダイソーの家電小物の中でも、ライトはどんどん進化した商品が登場していますが、またもや気になるアイテムを発見しました！今回ご紹介するのは『充電式COBライトPro サークル』という商品。

夜道を歩く際やアウトドア、非常時などに役立つCOBライトです。ダイソーの公式サイトの「話題の新商品」コーナーに掲載されている注目のアイテムです。

価格は550円（税込）。筆者が訪れた店舗では電気小物売り場に陳列されていました。

コンパクトで軽く、持ち運びに便利です！カラビナも付いているので、バッグなどに取り付けられます。

カラビナはスタンドとして使用できる点もポイント。安定した場所であれば、しっかり自立します。

さらに、マグネットも付いていて、あらゆる場所に取り付けられるのも嬉しい限り！マグネットが付く場所であれば浮かせて設置でき、省スペースです。

それだけでなく、ストラップを付けられるホールも付いていて至れり尽くせり！

短いストラップを付けて持ちやすくしたり、ネックストラップを付けて首から下げたりと、いろいろな使い方ができます。

充電は今主流のType-Cケーブルに対応しているのが高評価ポイント！汎用性の高いケーブルタイプのため、他のデバイスと共通で済み、とても使いやすいです。

充電時間は満充電まで約40分です。Type-Cケーブルは別売となっているため、必要な場合は別途購入が必要です。

『充電式COBライトPro サークル』の明るさは？

遠くを照らすパワーモードと、広く照らすCOBモードの2つのモードを搭載しており、4段階で光の強さを調整することができます。暗いトイレで試してみました。

こちらはパワーモードで照らした様子です。これだけでも十分明るく、物がどこにあるかしっかり把握できます。

明るさは280ルーメン。連続点灯時間は約65分です。

こちらはCOBモードのHighで照らしてみた様子です。COBモードは広い範囲を照らすためか、パワーモードで照らしたときよりも薄暗く感じます。

明るさは320ルーメン。連続点灯時間は約60分です。

COBモードのLowだと、より暗くなります。小物をギリギリ認識できる明るさです。

明るさは180ルーメン。連続点灯時間は約100分です。

一番明るいCOB＋パワーモードにすると、眩しいくらいに明るいです。トイレ全体を明るく照らせるほどの光の強さがあります。

明るさは500ルーメン。連続点灯時間は約25分です。

明るさを細かく調整できるので、これ1つでさまざまなシーンに対応できるのが便利です。550円（税込）でここまで高機能なライトが買えるとは驚きました！

今回は、ダイソーの『充電式COBライトPro サークル』をご紹介しました。

ますます進化し続けるダイソーの家電小物。こちらも人気が出そうな予感がします！

ダイソーにお立ち寄りの際には、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。