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YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が「【ご飯&麺】ディズニーランドのガッツリフード特集【スタミナ満点】」を公開した。動画では、東京ディズニーランドで楽しめるスタミナ満点のガッツリフードを、アトラクションやパレードの様子を交えながら紹介している。



1軒目に訪れた「センターストリート・コーヒーハウス」では、「ベイマックス・プレート（ビーフストロガノフ）」を注文。ベイマックスを模した可愛らしいご飯とハート型の芋もちが特徴的な一品で、「甘口で優しいお味」とコメントし、牛肉もたっぷりと入っている様子を伝えている。



2軒目の「ハングリーベア・レストラン」では、「ポークカツカレー」をチョイス。立派なサイズの豚カツについて「衣がサクサク」「中のお肉はやわらかい」と絶賛し、マイルドな甘口カレーとの相性の良さを紹介した。続く「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」では、「野菜とエビの春巻きと蒸し鶏の冷やし麺（ゆず塩）、エッグ添え」を実食。「ゆずがしっかり効いたお味」とさっぱりとした味わいを堪能した。



最後に訪れた「れすとらん北齋」では「おすすめ料理」を注文し、メインの黒毛和牛の冷製うどんに半熟卵を絡め「めちゃくちゃおいしい」「さすが黒毛和牛」と満足げな様子を見せている。食後には「オリジナルパフェ」も堪能し、1日を通して多様なメニューでお腹を満たした。



食べ応えのあるメニューが続々と登場する今回の動画。ディズニーランドでしっかりお腹を満たしたい時の、レストラン選びの参考にしてみてはいかがだろうか。