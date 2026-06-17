「知らずに入るとマジで詰む」工場転職のプロが明かす、絶対に避けるべき“キツい夜勤”の勤務時間帯
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YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【工場夜勤】キツい勤務時間ランキングTOP5｜化学・半導体・自動車系を全部比較してみた」を公開した。工場転職のプロであるケンシロウ氏が、企業によって異なる夜勤の「勤務時間帯」に焦点を当て、それぞれのキツさやメリット・デメリットをランキング形式で解説している。
ケンシロウ氏は「夜勤が苦手というよりは、夜勤の時間帯が合わないだけ」と指摘し、自身の経験に基づきキツい時間帯を発表。第5位の「日付を超えない2交替」や第4位の「トヨタ系メーカー2交替」は、夜遅くならないため比較的楽である一方、日勤帯の始業が早いため「早起きが苦手な人には逆に酷」だと語る。
賛否両論あるという第3位の「3交替制メーカー」は、手当がつくメリットがあるものの、3つの生活リズムに適応する能力が求められる点をデメリットとして挙げた。第2位の「朝まで夜勤の2交替」は、昼夜逆転の生活となるため、週末に生活リズムを真逆に戻す調整が必要になる過酷さを強調しつつ、深夜手当で稼ぎやすい点に触れている。
そして第1位に選ばれたのは「3組2交替・3勤3休」のような特殊な勤務形態。年の半分が休みになるというメリットの反面、1日の拘束時間が長く、シフト制のため定まった曜日休みではないことから、「かなり体力面とか精神面が削られてくる」と真剣な表情で注意を喚起した。
総括として、ケンシロウ氏は給料面だけでなく、労働条件や勤務時間帯などの細かい点も気にして仕事を選ぶことの重要性を訴えている。自分のライフスタイルや適性に合った勤務形態を見極めることが、工場への転職を成功させる鍵となるだろう。
ケンシロウ氏は「夜勤が苦手というよりは、夜勤の時間帯が合わないだけ」と指摘し、自身の経験に基づきキツい時間帯を発表。第5位の「日付を超えない2交替」や第4位の「トヨタ系メーカー2交替」は、夜遅くならないため比較的楽である一方、日勤帯の始業が早いため「早起きが苦手な人には逆に酷」だと語る。
賛否両論あるという第3位の「3交替制メーカー」は、手当がつくメリットがあるものの、3つの生活リズムに適応する能力が求められる点をデメリットとして挙げた。第2位の「朝まで夜勤の2交替」は、昼夜逆転の生活となるため、週末に生活リズムを真逆に戻す調整が必要になる過酷さを強調しつつ、深夜手当で稼ぎやすい点に触れている。
そして第1位に選ばれたのは「3組2交替・3勤3休」のような特殊な勤務形態。年の半分が休みになるというメリットの反面、1日の拘束時間が長く、シフト制のため定まった曜日休みではないことから、「かなり体力面とか精神面が削られてくる」と真剣な表情で注意を喚起した。
総括として、ケンシロウ氏は給料面だけでなく、労働条件や勤務時間帯などの細かい点も気にして仕事を選ぶことの重要性を訴えている。自分のライフスタイルや適性に合った勤務形態を見極めることが、工場への転職を成功させる鍵となるだろう。
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