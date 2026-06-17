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茂木健一郎「この時代に本を読むのが一番の贅沢」AIには真似できない人間の身体性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「この時代には、「本を読む」のが贅沢な理由。」を公開した。動画では、AIが進化し自動化が進む現代において、なぜ「本を読む」という行為が贅沢なのかについて、独自の視点で語っている。



AIの技術が加速し、さまざまな作業が自動化される現代。茂木氏は、このような時代において自身の行動をどう考えるかという話題に触れ、「本を読むこと」の意味について言及した。ソール・クリプキの著書『Naming and Necessity』を手に取りながら、本や文章を読む行為は「あまり10倍速、100倍速にしても仕方がない」と指摘する。



また、文章をじっくり味わいたいという思いから「速読って以前から何の興味もなくて。本当に何の興味もなくて、バカだなとしか思わない」と一蹴し、言葉は順序立ててリニアに味わうものだという見解を示した。さらに、瞬時に文章を処理・翻訳するAIの能力を認めつつも、AIが生成した文章には「味わいがあまりない」と表現。対照的に、人間の言葉には「身体性」が表れるとし、「人間の翻訳家が翻訳した文章って、そこにその人の味わいがあって、それが身体性なんだと思う」と語った。



最後に茂木氏は、現代において本を読むことが一番の贅沢になる理由について、「そこに一字一句味わう我々の身体があるから」と結論づけた。効率化が重視される時代だからこそ、「一字一句味わうということが贅沢になっている」と、身体性を伴って言葉と向き合う時間の豊かさを視聴者に伝えている。