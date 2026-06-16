タレントでか美ちゃん（35）が15日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（火曜深夜0時15分）に夫のお笑い芸人、サツマカワRPG（35）とともにゲスト出演。夫婦間の悩みを明かした。

24年に結婚した2人は「夫婦のもめ事をジャッジ」のコーナーに登場。でか美ちゃんが「風呂上がりに服を着ないでウロウロするのは悪いの？」と投げかけた。その上で「全身保湿するんですよ。全部にボディークリームを塗って。締め付けられたくないし、クリーム塗った上手に布とかは絶対嫌だから。しばらく全裸でいるんですよ。できればパンツもはきたくないぐらい」と明かした。

「初見は『お！ 服着てない！』っていうツッコミベースなんですけど、段々刻むごとに『駄目だよ、服着ないと』ってずっと小言を言われて」と続けた。

でか美ちゃんはかつて「ぱいぱいでか美」名義で活動。芸名は、あどけない顔つきとFカップの胸に由来する。

同番組は今放送回で最終回を迎えた。番組冒頭の左上に小さな文字で「※5月10日に収録」とのテロップが掲出された。収録のため、あのが番組終了の経緯に触れることなく番組は終わった。最後に「あのちゃんねる最終回 今までご覧いただき ありがとうございました！！」とのテロップが出た。

あのを巡っては、冠番組「あのちゃんねる」内で、あのが共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントの鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで不快感をあらわにし、放送局のテレビ朝日をはじめ、あのと鈴木双方が所属事務所を通じて謝罪する事態となっていた。そして同局が番組終了を発表していた。