人形町の新店『居酒屋ノスケ』は、日本料理店がカジュアルに始めた居酒屋　蒸しアワビも茶碗蒸しも驚きの価格で

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の居酒屋『居酒屋ノスケ』です。

魚愛あふれる店主の心意気に出合える名酒場

人形町は高級店が多い印象があり、どこか敷居が高く、縁遠い場所というイメージ。しかし、味はそのままにカジュアルに楽しめるのがこの店だ。

日本料理店が「居酒屋」を始めたらどうなるのか。その好奇心から、2025年11月に店をオープンさせた。調理するのは、『御料理 はませい』の若手料理人たちで、日本料理の技が光るひと皿を気軽に味わうことができるのだ。何といっても驚くべきはその価格。

「かしこまらず日本料理を自由に楽しんでほしい」と話すだけに、食材もお酒も質の高いものを揃えながらも、若年層でも通いやすいようになっている。

ノスケの酒肴盛り1人前1500円〜（トマトのカクテル、煮玉子、海老の洋南蛮、蒸しあわび、ポテトサラダ）、カニ茶碗蒸し500円

『居酒屋ノスケ』ノスケの酒肴盛り 1人前 1500円〜 （上から時計回りに）トマトのカクテル、煮玉子、海老の洋南蛮、蒸しあわび、ポテトサラダ （奥）カニ茶碗蒸し 500円 内容は季節や仕入れで変わるが、お酒が進む5品が揃う。カニのほぐし身がたっぷりの茶碗蒸しは上品なダシと玉子の甘みが味わい深い

安心して濃厚な肝ソースと一緒に蒸しアワビを食せば、噛むほどに旨みがあふれ日本酒がすすみ、一合があっという間になくなってしまう。

今後、料理もお酒もメニュー数を増やしていく予定だという。期待しかない新店だ。

『居酒屋ノスケ』料理長 井本諭さん

料理長：井本諭さん「22時までお惣菜のテイクアウト販売もやってます」

『居酒屋ノスケ』

人形町『居酒屋ノスケ』

［店名］『居酒屋ノスケ』

［住所］東京都中央区日本橋人形町2-1-7

［電話］050-1792-5162

［営業時間］17時〜23時（22時LO）、日・祝：15時〜21時（20時LO）

［休日］水

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A2出口から徒歩3分、半蔵門線水天宮前駅7番出口から徒歩1分

撮影／浅沼ノア、取材／編集部

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※画像ギャラリーでは、じゅわっとツユが染み出す「牛すじ煮込み」の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】質の高い旬魚の刺身が絶品！ ツユが染み出す牛すじ煮込みも（6枚）