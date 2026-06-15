この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が「【衝撃】資金凍結された元FCオーナーが語るフランチャイズの闇【シルバーライフ】」を公開した。動画では、株式会社アクアの取締役である松原が、高齢者向け配食サービス「シルバーライフ」の元FCオーナーで、現在民事裁判中の曽我さんをゲストに迎え、FC契約に潜む理不尽な実態や違約金の闇について「えっ嘘でしょう？」と驚愕する様子が収められている。



対談は、曽我さんがYouTubeで情報発信を始めた背景からスタートする。曽我さんはシルバーライフから「仮差し押さえ」を受け、逆に損害賠償請求を行っている現状を告白。同じ被害に遭った人々を救うため、そして「自分自身を救うためでもあり情報を集めたい」という思いから発信を続けていると語った。



その発信を機に、元FCオーナーだけでなく現役社員や元役員からも次々と相談が寄せられているという。中には、本部の指定ではない国産米を顧客のために購入しただけで損害賠償の対象とされたり、他言無用の契約書を書かされた上で「休店同意金」という名目で実質的な違約金を分割払いさせられたりといった、理不尽なエピソードが次々と明かされる。



同じFC本部を運営する立場である松原は、これらの生々しい実態に「えっ嘘でしょう？」「我々とは全然違う方針」と驚きを隠せない。松原の運営するFCでは基本的に違約金を取らない方針であるとし、「めちゃくちゃ勉強になっている」「うちの社員たちにも全員見ろと言っている」と、曽我さんの発信の社会的意義を高く評価した。



動画全体を通して、フランチャイズビジネスの光と影が浮き彫りになり、これからFC加盟を検討する人々にとって非常に学びの多い対談となっている。自らの被害を隠さず公に戦い続ける曽我さんの勇気ある行動と、それを真摯に受け止める松原のフラットな視点が交差する、深く考えさせられる内容である。