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知っておきたい子どもの発達を妨げる最大のNG行動。「母親の不安」が与える意外な影響とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「子どもの発達が気になるママへ｜実は一番危険なのは○○でした」を公開した。動画では、子どもの発達において本当に気をつけるべきNG行動について解説し、母親が不安を抱えずに心穏やかに過ごすことの重要性を自身の経験を交えて語っている。



まい先生は冒頭、子育てにおいて様々なNG行動が取り沙汰される中、それ以上に大事なのは「不安を抱えて生きないこと」だと断言する。産婦人科医の「子どもの幸せ調査」を引き合いに出し、0歳から4歳までの期間を心穏やかに生きた母親と、不安を抱えて生きた母親とでは、その後の「子どもの幸せ度」に明確な違いが出たという研究結果を紹介した。



さらに、自身の出産と育児経験を振り返る。初めての出産だった長男の時は、知識があるがゆえに「普通の子に育てたい」「皆から遅れてはいけない」と常に不安を感じ、他の子と比べてしまうことが多かったという。その結果、現在15歳になった長男は、自己肯定感が低く、他者と比較しがちな傾向があると明かした。一方、次男の時は自身の好きなことを優先し、おおらかに育てた結果、自由奔放な性格に育ったと語り、母親の精神状態が子どもに与える影響の大きさを痛感したと述べている。



初めての育児で不安になるのは当然の心理である。まい先生は、一人で抱え込まずに周りの先輩や専門機関を頼り、まずは話を聞いてもらうことの大切さを強調した。子どもの発達に関する細かい注意点に囚われるよりも、母親自身が「不安で生きないこと」が一番の要であると結論付けた。