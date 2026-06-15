6月13日に京都府舞鶴市にある衆院議員の事務所に車で突っ込んだにもかかわらず、警察に報告しなかったとして、自営業の男が15日、逮捕されました。

【写真を見る】【速報】「パニックになって逃げた」自営業の男逮捕 衆院議員事務所に車が突っ込む事故 逮捕のきっかけは「前が破損している車がある」との通報 京都・舞鶴市

道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、舞鶴市の韓国籍で自営業の日本名・柴田和哉、本名・金数哉容疑者（65）です。

警察によりますと金容疑者は13日午後11時半前、舞鶴市引土の国道をワンボックスカーで走行中に縁石などを乗り越え、自民党の本田太郎衆院議員（52）の事務所にぶつかってシャッターなどを損壊したにもかかわらず、警察官に報告しなかった疑いが持たれています。

事故のニュースを見た人から警察に「前が破損している車がある」と通報があり、警察が金容疑者に任意で事情を聴いたところ、事故を起こしたことを認めたということです。

取り調べに対し金容疑者は容疑を認めていて、「運転操作を誤ってぶつかった。パニックになって逃げた」などと話しているということです。

警察は金容疑者が飲酒していたかどうかを含め、事故前の行動などについても詳しく調べています。