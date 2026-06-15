西田真二氏は法大から広島へ入団し活躍した

1982年のドラフト会議で法大・西田真二外野手（現・野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は広島から1位指名されてプロ入りした。法大の大先輩でもある山本浩二外野手が主力の球団。「古葉（竹識）監督になって（1975年に）初優勝したし、いいチームだなって思っていました」と話したが、予想とは違う結果でもあった。「阪神が『2位で』って話だったし、（1位は）もしかしたら阪急があるんじゃないかと考えていました」と明かした。

運命のドラフト会議は1982年11月25日に東京・飯田橋ホテルグランドパレスで行われた。法大勢では2選手が1位入札された。右腕・田中富生投手にロッテ、広島、日本ハムの3球団、木戸克彦捕手には阪神が単独1位入札で交渉権を得た。この時点ではまだ西田氏の名前はなかったが、それは想定の範囲内だった。「（阪神）スカウトの田丸（仁）さんに木戸が1位で、僕を2位で指名するのが決まっているって聞いていたんです」。

西田氏は大学で野手に転向したが、高校時代は1978年の夏の甲子園をミラクル逆転劇で制したPL学園のエース。当時、バッテリーを組んでいたのが木戸で、ともに法大に進学した。PL学園、法大に続き、プロでも阪神で2人は同僚になるだろうと西田氏は当初、考えていた。和歌山出身だけに関西の人気球団・阪神なら進路としても言うことなし。2位指名でも構わないとのスタンスでいたという。

「ほかでは阪急がもしかしたら、あるんじゃないかと思っていました。僕も好きな球団だったし、強かったしね」。スカウトも熱心で、阪神より先の1位指名なら阪急があるかも、と予想していたそうだが、結果はいずれも違っていた。法大・田中の抽選が行われ、日本ハムが交渉権を獲得。その抽選に敗れた広島が外れ1位で西田氏を指名した。「びっくりしたってことはないけど、広島かぁって感じでしたね」。

当時のドラフトは全順位で入札制。重複して抽選で外れた球団は1位など奇数順位の場合はウェーバー方式、2位など偶数順位の場合は逆ウェーバー方式で指名していく手順だった。この年の1位では3球団競合の田中投手のほかに、立教大・野口裕美投手に3球団（交渉権は西武が獲得）、早実・荒木大輔投手に2球団（交渉権はヤクルトが獲得）競合で抽選になっており、抽選負けは5球団あり、その中のウェーバー順で広島は2番目だった。

大きかった法大先輩の山本浩二の存在「初めてフグを食べましたよ」

ちなみに、広島の次の3番目が、野口投手を外した阪急。「広島が僕を指名していなかったら、阪急が取っていたんじゃないかって話もありましたけどね」と西田氏は言う。まさに、いろんな可能性があった中で、広島との縁ができたわけだ。ドラフト前は意中の球団以外なら、社会人入りの可能性も示していたが「外れでも1位ですから。指名された時から広島に行くつもりでした。まぁ、希望はセ・リーグか阪急って感じだったんでね」とスンナリ、入団の運びとなった。

「広島には（法大の先輩の）山本浩二さんもおられたし、（PL同期の）金石（昭人投手、1978年ドラフト外）も（PLで1年下の）山中（潔捕手、1979年ドラフト4位）も入っていたんでね。これまで関西と関東にいて、広島は初めての土地だから、どういうものかなとは思いましたけどね。新幹線で広島に行って、三篠寮に行って、（広島）市民球場に行って……。ロッカーが狭いなと思いました（笑）」

ミスター赤ヘル・山本浩二外野手の存在は何よりも心強かったそうだ。「大学の後輩ということでかわいがってもらいました。ご自宅に招かれて、食事をご馳走になりました。初めてフグを食べましたよ」。当時の広島の外野陣は山本氏以外に、山崎隆造外野手、長嶋清幸外野手ら層が厚かった。「ほかに外国人選手もいましたからね」。ドラ1・西田氏は代打からのスタート。名将・古葉監督の下で、ハードな闘いが始まった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）