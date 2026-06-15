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【必見】〇〇のバランスが良い企業は最強です！財務に強い会社の秘密を特別に教えます。

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1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「【必見】〇〇のバランスが良い企業は最強です！財務に強い会社の秘密を特別に教えます。」と題した動画を公開した。動画では、会社の財務体質を最速で強くするための最もインパクトのある結論として、「法人税をたくさん払え」という意外な事実が提示されている。



市ノ澤氏はまず、財務体質が強い状態を「現預金が潤沢にある」「自己資本が厚い」「資金調達のバランスが良い」の3点だと定義する。借金をして現預金を増やすことはできるが、いずれ返済の必要があるため、残るお金である「自己資本」こそが本当に強い財務状態を作る鍵であると語る。



しかし、多くの経営者は法人税を嫌い、節税対策として利益を極限まで減らそうとする。市ノ澤氏は、法人税は利益に対してかかるため、「税金を払わずして自己資本だけ増やすことはできない」と警鐘を鳴らす。利益を食いつぶす節税行為は、結果的にお金が残らず、強い財務体質を作れない罠だと解説した。



さらに、法人税をしっかり払うことで得られるメリットとして、「資金繰りが良くなる」「潰れにくくなる」「社長のマインドが変わる」「銀行評価が爆上がりする」の4つを挙げる。税金として約3分の1を持っていかれても、残りの3分の2がキャッシュや内部留保として積み上がるため、手元の資金は確実に増えていく。また、利益を出し続けることで、銀行の評価が上がり「向こうから『お金を借りてくれ』と営業に来る」という理想的な状態になると力説した。



「会社を潰したくないなら、騙されたと思って四の五の言わずに納税しろ」という市ノ澤氏の言葉は、節税ばかりに目を向ける多くの経営者に本質を突くものである。税金を払うことへのネガティブなイメージを捨て、適正な利益を出して納税し、会社にキャッシュを残すことが、結果として最強の財務体質を作り上げる第一歩となる。