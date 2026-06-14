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FANG＋はそろそろ卒業するべき？それともまだ持ち続けるべき？本音でお話しします！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「FANG＋はそろそろ卒業するべき？それともまだ持ち続けるべき？本音でお話しします！」と題した動画を公開した。動画では、視聴者からの質問に答える形で、半導体やハイテク株などの「尖った投資先」に対する投資戦略について解説している。



S&P500や全世界株式などのインデックス投資は、高値を気にせず「買おうと思った時が買い時」だと鳥海氏は説明する。一方で、半導体やFANG+のような「尖った投資先」については、資産全体に占める投資割合の上限をあらかじめ決めることが重要だと語る。価格変動が激しいため、買った後も定期的にチェックする心構えが必要だという。



また、ハイテク株の下落からの回復期間に関する質問では、株価が下がる要因を「金利上昇による調整」「期待値が高すぎた」「業績も良くないのに期待値が高すぎた」の3つに分類。最高値からの下落率を注視し、20%以上下落した場合は弱気相場となる可能性があるため、原因の究明が必要だと注意を促した。



さらに、AI市場の拡大に伴い、NVIDIAのGPUを支える「メモリ」の重要性に言及。DRAMやHBM、NAND、SSDといったメモリの種類を解説し、それらを網羅的に製造できるマイクロンや、長期記憶に強いキオクシアの株価が高騰している現状を紹介した。



鳥海氏は「株は『これから上がるかもしれないから買う』のではなく『今上がっているから買う』考え方の方が実は勝率は高い」と断言。AIの進化とともに急成長を遂げる半導体・メモリ市場において、適切なリスク管理と情報収集を行いながら投資判断を下すことの重要性を説いた。