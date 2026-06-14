ダラス・スタジアムで会見が行われた

日本代表・森保一監督が現地時間6月13日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦・オランダ戦の前日会見を行った。

今大会はMF三笘薫やサポートメンバーとして同行するMF南野拓実、負傷離脱した主将のMF遠藤航らを含めて怪我人が続出。指揮官はその理由について、「限界ギリギリのところをやってくれている」と分析した。

主将の遠藤が11日に離脱。また、三笘や南野は負傷の影響でメンバー入りが叶わなかった。森保監督は「私にとっても非常につらいことであって、選手にあってほしくはないが、今はダークホースで世界一を狙うが、本命として狙うために殻を破ってトライしてくれている。日頃から限界以上をトライしてくれている。それが怪我につながっている。日本のためにみんな力をつけようとしてくれて、限界ギリギリのことを常にやってくれて、怪我が多くなってきていると思う。自分のレベルアップする、日本のためにレベルアップするところにこの場を借りて敬意を示したい」と、主力の怪我が相次いだ理由を説明した。

また、メンバー入りしたDF冨安健洋やDF板倉滉、MF久保建英らも今シーズンは負傷によって長期離脱を経験。「今の26人も過去1年で大きな怪我をしてきています」と説明し、日々世界で戦う選手たちを敬った。そのなかで、オランダを倒してまずは目標の「優勝」に1歩近づける。「驚かせるではなくて我々が積み上げてきたことをしっかりぶつけてそこで一戦一戦突き進んで行きたい」と意気込んだ。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）