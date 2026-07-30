28日に熊本県で発生した最大震度7の地震を受け、発信を控えていたアーティストやアイドルグループが、公式SNSの更新を順次再開すると発表した。乃木坂46は公式Xで「この度の熊本県で発生した地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます」とコメント。「公式アカウントやメンバーのSNS等の更新につきましては、順次再開させていただきます」と報告した