Ｖ６へ王手！決勝進出

◇６月13日／2025-26リーグHプレーオフ 男子セミファイナル第２試合

▢国立代々木競技場第一体育館

豊田合成ブルーファルコン名古屋vsジークスター東京



写真：Ｖ６まであと一歩に迫ったブルーファルコン

国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨ。Ｖ６を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、クォーターファイナル第２試合を勝ち上がってきたジークスター東京と対戦した。

前半はブルーファルコンのペース。頼れるベテラン出村直嗣やリーグ歴代最多得点記録を持つ小塩豪紀が７ｍスロー（サッカーのＰＫのようなもの）を５本決めるなどの活躍をみせ３点リードで前半を折り返す。

後半に入りジークスターが試合を支配し同点に追いつかれたが、ブルーファルコン田中大介の反撃で再び突き放す。しかし試合終盤はジークスター東京の猛攻を受ける形で試合終了。結果は28-28の引き分け。ドローの場合はレギュラーシーズンの順位が上位のチームに勝利権があるため豊田合成ブルーファルコンが決勝へと駒を進めた。

明日14日は何度もプレーオフ決勝で激戦を繰り広げているブレイヴキングス刈谷との決勝戦。ブルーファルコンが勝てば歴史的快挙のＶ６となる。

写真：歴代最多得点記録を持つ小塩豪紀