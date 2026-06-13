＜専業主婦だけど＞旦那も子どもも遅起きで大発見！家族分の朝食作りをやめたら楽になった
家事育児のなかでも「食事の用意や片付け」に負担を感じているママは多いかもしれません。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは「小学生のいる専業主婦だけど、朝ごはんをやめてみた」というタイトルのこんな投稿です。専業主婦の投稿者さんは今まで土日も家族のために朝食を用意してきましたが、最近やり方を変えたそうです。
『ここ何ヶ月か子どもも朝全然起きてこないし、旦那はもともと昼前まで起きない。私はゴミ出しや洗濯があるから、遅くても7:30には起きていてお腹が空く。遅く起きても11時頃に朝ごはん、14時過ぎに昼ごはん、きっちり食べる。しかも一汁三菜以上。今日は私は自分のペースで朝パンとコーヒーでサッと済ませて、家族の分は作らなかった。「朝はそれぞれで食べてね、ご飯は炊いてあるし、サラダやヨーグルトも冷蔵庫にあるから」と、お茶だけ準備した。子どもはガスも使えないからどうするかなと思って見ていたら、なんと卵かけごはんを作りだした！ 休日の朝ごはんは凝ったものを作っていたけど、これからは楽しよう！』
そうそう！土日まで朝からしっかり作らなくていい！
『休日まで朝からしっかり作ることはないよ』
『土日なんて朝から外食したらいい』
『「休日なんて朝昼兼用でお腹が空いた人が勝手に食べる、でいい」と言いたいけど、わが家の場合はそれだと旦那と子どもはチョコ菓子やスナック菓子を大量に食べて済ませるんだよね。 中高生なら勝手にしろと思うけど、うちもまだ小学生だし。だから作ってしまう』
投稿者さんによると、平日はお子さんも旦那さんも朝はしっかり起きて、投稿者さんが用意した手作りの朝ごはんを食べて学校や会社に行っているそう。これから土日だけは朝ごはん作りをやめて、「各自で用意して食べるスタイル」でやっていこうと決めたそうです。この投稿に対してママたちからは「休みの日まで朝からしっかり作らなくていい！」と、主婦業を休むことに肯定的な意見がありました。
一方でこのやり方ができるのは、お子さんがある程度大きくなっていることや、性格なども影響するかもしれません。「朝ごはんは自分たちで用意して勝手に食べて」と放っておき、お菓子やジャンクフードばかり食べられてしまうと栄養バランスが心配ですよね。食事の支度は楽にしたいけれど、家族の健康が気になるから結局作ってしまう……というママの本音も垣間見えました。
朝食作りの「食材」だけ用意しておく？
『遅刻しないなら、家族がそれぞれ朝食を用意して食べるのはありだと思う。パンがいいなら自分でパンを焼いて、牛乳を温めればいいだけだしね。ご飯ならすぐに食べられる納豆とかを用意しておいてもいいし。なんならサラダは冷蔵庫に入れておけばいいんだから。パンでもご飯でも付け合わせで食べられるしね。その分、夕食に手をかければいいだけだから』
家族の好みや自分で用意しやすい食材を聞いて、パンやご飯、納豆、サラダなどすぐに食べられるものだけを用意しておき、「あとは冷蔵庫から勝手に出して食べて」としておけば、「栄養バランスが悪くなってしまうのでは？」という罪悪感も拭えるのではないでしょうか。たとえ朝ごはんがパンと牛乳だけでも、その分お昼ごはんや夜ごはんで調整する方法もあります。1日のトータルで栄養バランスを考えたら、そこまで心配する必要はないかもしれません。
各自で朝ごはんの支度ができるようにするのは全然あり！
『家族それぞれが好みのシリアルに牛乳をかけて食べて、出かけるということはあったな。バナナでもいちごでも用意する。これならどうだろう』
『お米を炊いておくか、パンを買っておくか、シリアルか。好みに合わせて何かしら置いておけば、選んで食べるからいいんじゃない？』
『休みの日でしょ、全然いいよ。子どもも何を食べようか考えながら、自分で準備するのはいい経験になる』
簡易的な朝ごはんとしては、菓子パンやシリアルが思いつきます。常温で保存ができ、電子レンジや火を使う必要もないので、小学生くらいなら1人で用意して食べられるでしょう。そこに牛乳やフルーツでもあれば、あとは自分で冷蔵庫から取り出して、パンやシリアルに追加してもらうのもありですよね。お米が食べたいのであればご飯を炊いておいたり、冷凍しておいて電子レンジで解凍してもらってもいいでしょう。納豆や昆布、漬物、ふりかけなどがあれば、それだけでも十分な朝ごはんになりますね。このようにある程度、家族の好みに合わせて家に常備しておき、あとは朝起きたら「自分たちで好きに食べて」というスタイルを取ってもよさそうですね。
投稿者さんは専業主婦だからこそ、土日もしっかり手作りして食事を用意したい気持ちがあったのかもしれません。しかしたまに楽をするのに罪悪感を持つ必要はありません。子どもも「今日は何を食べようかな」と自分で考えて用意でき、自立に向けたいい経験になるのではないでしょうか。毎日忙しく過ごすママたちには、土日の朝くらい楽をしてほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩